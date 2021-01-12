阿姆斯特丹擬將外國人趕出大麻店　打擊罪案兼減毒品旅遊

荷蘭是少數能夠合法購買大麻的國家，開放的風氣吸引不少旅客到訪，不過未來或者將出現變化。阿姆斯特丹市長霍爾塞馬（Femke Halsema）1月8日向市議會提交建議，只准荷蘭居民進入166間大麻店（coffee shop），估計明年生效。

霍爾塞馬表示，政府研究發現58%到訪阿姆斯特丹的旅客主要是來吸食大麻，甚至有11%受訪者表明如果不能到大麻店就不會前往阿姆斯特丹。她指，阿姆斯特丹是國際城市，但想旅客是因為城市的豐富和美麗而到訪。

霍爾塞馬也提到，大麻市場過於龐大，並且與有組織罪行有大多聯繫。她強調城市仍然好客，但同時想打擊罪案，減少大規模的廉價旅遊。霍爾塞馬本月稍後將與市議會討論，並將進行咨詢，大麻店店主將有過渡期適應，市政府也想引入許可大麻店認證計劃，因此措施生效預期需時數個月。

過去廿年，阿姆斯特丹的大麻店已經從283間減至166間，目前佔全國大麻店的大約三成。有研究指出，如果大麻店只向當地人提供服務，阿姆斯特丹大麻店數目將減至不足70間。

圖為2012年11月1日，來自倫敦的旅客於荷蘭阿姆斯特丹的大麻店吸食大麻。（Getty Images）

嚴格來說，大麻於荷蘭是非法。不過荷蘭於1976年按照「容忍政策」通過合法化，容許藏有少於5克的大麻。至於生產大麻仍然是非法，但大麻店可以出售大麻。而且不同市政府對大麻店有不同規管，例如馬斯特里赫特（Maastricht）只准居民進入大麻店。

當地商界普遍歡迎新規定。BIZ Utrechtsestraat商會的Robbert Overmeer表示，大麻店是低價值旅遊鏈其中最重要一環，並指想旅客是為了博物館、美食等而來。但大麻店店主組織BCD的赫爾姆斯（Joachim Helms）則認為，措施或導致旅客改為於街頭購買大麻。