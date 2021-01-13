丹麥電視台推出新兒童節目　主人公「天生異稟」惹爭議

世界各地每年都有不同類型的動畫和卡通面世，內容很多時都描繪主角擁有特殊能力，令觀眾有時都希望自己獲得「主角威能」。丹麥公共電視台（DR）最近推出的兒童作品就因為主角的特徵而引起爭議。

DR在1月9日播放一套名為《John Dillermand》的卡通，對象是4至8歲的兒童，片中同名的主角是一名男性（暫譯為莊鵰），惟他卻人如其名、天生擁有紅白相間的「巨鵰」。

不過莊鵰的「異稟」在節目中雖不時撞板惹麻煩，但它仍然在關鍵時候發揮作用，包括參與拯救任務、馴獸等，可謂用途廣泛。順帶一提，「dillermand」在丹麥語在字面上有「陽具男」的意思。

《John Dillermand》主角的「大鵰」有不同作用，包括升旗。（DR節目截圖）

DR的節目一直都勇於挑戰底線，另一套兒童節目《雷吉叔叔》（Onkel Reje）的主角則是煙不離手的爆粗大叔。而《John Dillermand》播放後，一如預料惹來不少批評聲音，認為節目教壞細路，質疑在「#MeToo」浪潮中播放這些節目的目的。

不過當地一名專注與家庭及兒童工作的臨床心理學家霍斯德（Erla Heinesen Højsted）則認為，《John Dillermand》的對象是兒童，並以他們的思考方式出發，而且兒童都認為「露B」都很有趣。她強調，莊鵰雖然被描繪成一名衝動並不時失控的人，就像兒童一樣，但他最終都會做出正確的事和負責任。

對於外界的批評，DR認為，兒童欣賞該節目才是最重要。