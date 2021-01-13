2021年全美最佳工作排行榜出爐　第一名非軟件工程師且不在矽谷

《美國新聞與世界報道》（U.S. News & World Report）整理出年薪破10萬美元的2021年度全美「最佳工作」排行榜。軟體工程師3年來首見未能摘冠，牙醫師今年摔出前5名、只排第9。

點擊了解2021年度全美「最佳工作」Top 5：

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排行榜的第1名是醫師助理，職務名稱雖是「助理」，但要求碩士學位才能勝任，年薪中位數是112,260美元（約港幣87萬元）；其次是軟體開發人員，年薪107,510美元（約港幣83萬元），須具學士文憑；再來是護理師，年薪110,700美元（約港幣86萬元），教育背景要求碩士；排第4的是醫療和健康照護服務經理人，年薪100,980美元（約港幣78萬元），須大學畢業；以及第5名的醫師，年薪206,500美元（約港160萬元），要求博士學位。

這份排行榜檢視了多種工作，先考慮美國勞動統計局決定的2019到2029年間職缺預估數和百分比，然後從1到10分評比其他因素，包括工作壓力、未來職涯展望、失業率，以及這些工作的10年成長展望。

美國知名求職網站Glassdoor另編了一份「全美最好的50個工作」排行榜，將前端工程師（front-end engineer）放首位，這類電腦程式設計人員的底薪中位數是一年105,240美元。其次是java開發人員（83,589美元）、資料科學家（107,807美元）、產品經理（117,713美元），以及DevOps維護營運工程師（107,310美元）。

Glassdoor評比各項工作的分數考量過3個因素後決定：薪資收入潛力（每年底薪的中位數 ），總體工作滿意度，以及職缺數。對於每項工作，必須在1年間收到駐美員工至少100份薪資報告，以及至少100份工作滿意度評比。最高層主管職位和實習生層級的工作被排除在外。

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