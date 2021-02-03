「英女王御用」襪子您都可以擁有　盛惠7百元　憑什麼賣得貴？

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-02-03 13:07

英國王室也受新冠肺炎疫情影響。英國經濟持續走低，王室也無法獨善其身。根據《每日郵報》等英國媒體報道，從去年至今，英國王室的財務缺口達6400萬鎊。為了彌補損失，官方賣白金漢宮紀念品的王家收藏網店（Royal Collection Shop）最近火速上新了30多款新商品，看來王室也在試圖開源，幫補一下。

作為一個遠在大洋彼岸的中國人，外灘君很好奇，英國王室開的網店到底賣些什麼？仔細點開逛了一圈，滿眼都是帶有各種王室和女王元素的商品，的確是有不少有意思的好東西。當然有些日常用品的價格著實離譜，一雙襪子售價731.3港元，一個熱水袋更是1,218.4港元。至於為什麼貴，一方面是因為作為王室御用，這些產品的材料都是相當高級的。另一方面在於，這些商品並不是來自其他品牌的貼牌產品，而是貨真價實的「王家設計」，有些雖然只是王室IP（編按：知識產權）的周邊，也花了相當多心思設計。

一雙襪子69英鎊 女王果然不食人間煙火

幾年前，負責運營王室紀念品售賣的王家收藏基金會就推出了這個設計得非常精美的網站royalcollectionshop.co.uk，在線上銷售帶有王家印記的紀念品。但最近上新的這批產品中，有幾樣小東西的定價實在有些誇張，引起了不小話題……

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+ 20 + 20 + 20

這些英國王室的紀念品，大多數都是由王室的官方團隊皇家收藏基金會自己開發、設計的。為了讓產品更新速度趕上來，上週基金會還發布了一則招聘啟事，想招一位「設計開發助理」。

這位助理的主要工作職責有哪些呢？據基金會公布的崗位要求，這次的招聘主要針對的是瓷器和玻璃製品。這個助理的工作職責會涉及新產品的設計和開發，制定產品計劃，還有為團隊提供管理和後勤支持，監督庫存等等。他還需要做一些很瑣碎的工作，比如包裝貨物，或是要把產品的所有組件整合到一起。總之就是這個產品從工廠到商店的過程中，這位助理將全權負責。

值得一提的是，招聘中還着重提到，這個崗位需要具備很強的IT技能，能熟練操作Office軟件和數據庫系統，這些都是做電子商貿的基本條件。據透露，這個職位是永久性的，面試將持續到1月底。最終成功上崗的話，每年年薪能達到2.3萬英鎊，工資並不算高，也的確不是什麼錢多事少的活。但能端著一個「為王室工作」的鐵飯碗，看上去還是挺光鮮的。

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