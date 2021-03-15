勞力士Rolex名字起源有段故　傳是精靈耳語　中日英法讀音都一樣

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-03-15 08:03

像勞力士這麼受歡迎的牌子品牌名稱的起源應該很多人都已經知道了——其實這個故事很短，就算重講一次也花不了多少時間，倒是對比到歷史上其他品牌的命名過程乃至於後續發展，不得不說勞力士當初的考量的確相當周到，讓它免去了不少可能遭遇到的麻煩。

老實說我一直不太確定時下一般人對手錶的興趣包不包含了品牌故事，甚至連我自己對於講述這些故事的態度都有些猶豫，一方面認為玩錶應該要回歸到手錶本身，但另一方面卻又覺得暸解這些軼事背景饒富趣味，講與不講兩難。

Anyway，如果事實是大家都還愛聽這些故事的話，像勞力士這麼受歡迎的牌子品牌名稱的起源應該很多人都已經知道了——其實這個故事很短，就算重講一次也花不了多少時間，倒是對比到歷史上其他品牌的命名過程乃至於後續發展，不得不說勞力士當初的考量的確相當周到，讓它免去了不少可能遭遇到的麻煩。

勞力士「ROLEX」名字的有趣起源 點圖了解更多▼▼▼

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ROLEX 五個字母（或許再加上皇冠）如今已然成為一種圖像記憶了，只要這塊綠底黃字的招牌閃過眼角就算是我媽都不會叫錯；取到一個正確的名字不保證你的牌子一定會大賣，但取錯了名字的確是有可能會讓你的路難走一些。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：「ROLEX」這名字怎麼來？不論你用北平話、台語還是日語講 Rolex其實都可以？ 】