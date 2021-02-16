肯德基棒打麥當勞？　西班牙KFC官方改圖「引戰」

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-16 18:56

連鎖快餐店肯德基（KFC）西班牙分部近日突然在官方的Twitter上「挑起戰爭」，上載一幅「麥當勞大戰漢堡王」、然後「遭肯德基棒打」的改圖，沒想到真的吸引漢堡王（Burger King）與其他餐廳參戰。

肯德基在西班牙的分店2月15日在官方Twitter上載一幅改圖，以麥當勞代表金剛，漢堡王代表哥斯拉，上演「哥斯拉大戰金剛」，然後遭到拿着木棒的肯德基追打。

改圖吸引網民注目，漢堡王更「親身」應戰，回應一幅肯德基繫上由「大力水手」拖着的狗帶。大力水手炸雞（Popeyes）是肯德基最大的對手，漢堡王還擊諷刺肯德基打贏麥當勞和漢堡王，卻打不贏大力水手炸雞。

大戰未有就此結束，其他餐廳看見改圖後也迅速加入戰團。另一速食店100 Montaditos，甚至是壽司店NIU Suishi也加入湊熱鬧。

在肯德基、麥當勞和漢堡王「打起來」之時，100 Montaditos則上傳圖片，顯示在「旁邊看戲」。

NIU Suishi也搞笑地上傳圖片，顯示「進擊的巨人」來襲。