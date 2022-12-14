歐洲為何這麼多「街頭尿兜」？公廁收費只是原因之一

如果當我們走在街上時，看到一大群人聚首扎成一堆，你覺得他們正在做什麼？抽煙解癮？準備打架？或者只是在八卦吃瓜？而荷蘭人還會給出你另外一個答案，那就是當街小便。



這種立在街頭的露天廁所，是由當地政府建立的合法如廁設施。人們走在荷蘭首都阿姆斯特丹的街道上，隨便看看就會發現一個個「露天尿兜」……

你又敢不敢用？點擊放大看看歐洲隨處可見的街頭尿兜：

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有位遊客專門用手機拍攝了荷蘭人當街如廁的過程，從畫面中可以確認，小便的市民與閒逛的路人，是真的可以進行眼神問候的。換作我，在這種公開場合之中，可能會尷尬到上不出廁所。

荷蘭這種隨處可見的露天小便池，並非是這座城市的專屬設施。在歐洲的許多國家，都可以找到這樣的街邊露天廁所，例如英國倫敦、瑞典斯德哥爾摩、法國巴黎。更有趣的是，這些露天小便池，在當地的使用頻率還非常高。為什麼歐洲人民會這麼青睞半開放的街頭廁所呢？原因大致分為兩個：一個是自身原因——街頭小便池在歐洲有近200年的發展史。一個是同行襯托——室內公共廁所昂貴不便。

我們先來說說街頭小便池在歐洲的起源發展。19世紀的歐洲人民保留著一項惡習——隨地大小便，而這番「壯舉」一度令許多城市被排泄物的氣味完全覆蓋，其中不乏倫敦、巴黎等大城市。終於，在1830年春天，法國巴黎市政府決定在主幹道上安裝第一個公共小便池。這種露天小便池與周圍的建築彼此獨立分離，搭建、拆除都非常便捷，還可以提供一個輕便的公共空間。於是，在後續的幾十年，露天廁所在法國迅速發展起來。

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在它們的全盛時期，巴黎街頭的小便池一度超過1500個，它們形狀、大小和構造各不相同。時至今日，隨地大小便這個惡習並沒有因為科技與文明的進步，而從歐洲消失。法國內部數據亮出一個明確數字——40%法國男人有頻繁隨地大小便的習慣，這個「頻繁」是能被Google街景拍下來的那種「頻繁」。所以，這項陋習還存在一天，露天小便池就仍然肩負重任。

可是，街頭廁所的半開放空間總給人一種緊張感，即便如此，它們卻仍未被室內公共廁所淘汰。這是為什麼？這就要說一下歐洲公廁的各種不便了。其一，幾乎全部收費。歐洲的公廁雖然乾淨，但是大多都需要收費。或是門口有工作人員售票，或是需要自助投幣。其二，店家不願外借。想用他們的廁所，就必須要先消費成為他們的顧客。例如麥當勞，會把店內廁所門的密碼印在小票上。街頭廁所就不同了，免費開放，隨到隨上。這兩點令歐洲人民至今依舊很依賴街頭露天廁所——全靠同行襯托。

既然歐洲人民如此喜歡露天廁所，設計師自然也要對其進行創新。近年來，許多新興露天廁所的私密性和便捷性都得到了提升。例如法國的露天小便池，用螺旋式的設計代替門鎖，既保護隱私，又方便迅速，專為女性設計。荷蘭的升降廁所，平日偽裝成污水井蓋，需要使用的時候，密封性較好的小房間才從地下緩緩升起。

不過，許多露天廁所使用者還是不得不面臨這樣的小插曲：你在廁所裏看風景，看風景的人在船上看你。

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