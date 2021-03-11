英國「首席捕鼠大臣」Larry胖了0.5公斤　獸醫建議少吃零食

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-12 20:21

英國首相府工作人員近日獲發一個新任務——幫唐寧街首相府的「首席捕鼠官」Larry減肥，因為牠在新冠肺炎疫情「封城」的一段時間內胖了半公斤；看來牠是吃太多貓零食了。

↓Larry在2020年底被拍下捕鴿失手的一刻：

Here’s Larry the Downing Street cat (@Number10cat) catching a pigeon in front of the waiting press this morning... pic.twitter.com/1aBwNedrtf — Luke Powell (@LukePowell88) December 24, 2020

便條更語帶幽默地寫道：「如果有人擔心牠的肚子看來鬆弛，那確實是這樣，但這就是72歲的樣子，所以不要動不動就批評貓。」

報道稱在前往診所的路上，在車內吵鬧，但來到獸醫診所後回復端莊。即使對牠來說探熱是預期之外的環節，這位「官員」仍保持應有的樣子。

英國首席捕鼠大臣Larry在12月24日一展身手，準備捕捉一隻鴿子，卻在最後一刻失手。鴿子成功逃脫，沒有成為Larry「爪下亡魂」。（AP）

現年14歲的Larry，相當於人類的72歲。獸醫稱，「首席捕鼠官」以這年齡來說健康良好，但首相府的員工仍接獲一張便條，請同事們減少對牠餵飼零食。

Larry一返到首相府外，便與在場記者玩得很開心，但這些眼尖的記者都沒有留意到，貓咪的頸部有一小撮毛被「鏟走」。獸醫是為對牠抽血而這樣做。

從這個角度看來，英國首席捕鼠大臣Larry差不多制服鴿子，牠卻一直無法壓全鴿子，最終只能目送牠飛走。（AP）

除了有點長胖了，Larry一切都好，心臟、肺部及身體狀況良好，亦沒有任何跡象顯示牠有心臟、腎及肝臟疾病。不過獸醫說，牠餘下的牙齒都將脫落。

來自寵物庇護中心Battersea Dogs & Cats Home的Larry，據說因獵鼠能力高超，2011年被英國政府委任為首席捕鼠大臣（Chief Mouser to the Cabinet Office），入住首相府。

Larry兩周前才領了「老人牌」；牠已在首相府工作10年，為三任首相效力。

國際貓咪日：英國外交部有首席捕鼠大臣帕默斯頓，首相府唐寧街10號亦有捕鼠大臣，牠就是「第一貓」Larry。圖為2011年4月28日，Larry坐在首相府內的一張桌子上。（Getty）

見工一條龍 返工一條蟲？

牠履新後表現卻不如預期，捕鼠成績一直「麻麻」。有攝影師2017拍下一張相片，可見Larry先是抓着一隻小老鼠，與小老鼠「嬉戲」一番後，便將牠「放生」，完全沒捕鼠的意慾。

在網民為牠開設的Twitter帳戶中，Larry回應事件，「出po」宣稱「我正在減肥」，之後到《泰晤士報》在報章頭版刊出他放生老鼠的照片，Larry索性指報道是「假新聞」，語帶雙關順便諷刺美國總統特朗普（Donald Trump），非常搞笑。

I'm on a diet.https://t.co/RnJiS81Psl — Larry the Cat (@Number10cat) March 16, 2017

同事優秀 Larry被比下去

當時有人將Larry與住在外交部的黑白貓、英國外交部時任首席捕鼠大臣帕默斯頓（Palmerston）相比，認為帕默斯頓醒目得多，是捕鼠能手。有英國傳媒再次「質疑」Larry捕鼠能力，認為是時候要將牠革職「炒魷魚」。

8月8日是國際貓日（International Cat Day），英國外交部首席捕鼠大臣帕默斯頓的Twitter帳戶2020年8月7日推文宣布牠退休。

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