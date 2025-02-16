美智庫：朝鮮轉播英超　「曼迷」金正恩一理由封殺熱刺

英超2月17日上演熱刺對曼聯的賽事，有美國智庫的調查指，朝鮮有轉播英超等足球賽事，惟熱刺等球會則與朝鮮民眾無綠。



英國《太陽報》14日報道，熱刺由韓國球星孫興慜（Son Heung Min）領軍，而現時朝韓關係持續陷入谷底，因此金正恩下令朝鮮禁止轉播所有熱刺賽事。

該報以前曾經引述與金正恩關係密切的意大利政客拿斯（Antonio Razzi），指金正恩曾向對方披露是「紅魔鬼」曼聯球迷。這亦意味金正恩或無法觀看愛隊作客熱刺的比賽。

圖為2024年12月19日，韓國球星孫興慜領軍熱刺在英格蘭聯賽盃八強迎戰曼聯。假如朝鮮電視台轉播聯賽盃賽事，朝鮮民眾都不會看到這場比賽。（Getty Images）

美國華府智庫史汀生中心（Stimson Center）的調查報告顯示，除了熱刺，上季有黃喜燦（Hwang Hee-chan）效力的狼隊，以及金志樹（Kim Ji-soo）所屬的賓福特都沒有在2024年朝鮮轉播的英超賽事上。

有朝鮮專家指，朝鮮民眾喜愛英國足球，或與朝鮮男子隊在1966年於英國舉行的世界盃破紀錄殺入八強有關。史汀生中心的報告提到，足球是朝鮮中央電視台播出的主要國際運動賽事，當地在2022年播放英超、德甲、西甲、法甲及意甲歐洲五大聯賽，到了2023年則播放英超、歐聯和世界盃。

圖為2024年12月26日英超賽事， 黃喜燦在下半場補時階段入球破網，助狼隊擊敗對手曼聯，但朝鮮民眾亦同樣無法觀看這場比賽。（Reuters）

不過這些賽事並非即時直播，而是將90分鐘的賽事濃縮成60分鐘版本，並安排在下午5時的新聞前播放。最令外界驚奇的是，片段通常都是在比賽結束後大約四個月才出現在朝鮮的電視上，以今週的賽事為例，朝鮮民眾可能要等到6月才看到。

熱刺和曼聯今季都陷於低迷，聯賽分別排15和14，報道引述一名熱刺球迷貝爾（Tom Bell）就「羨慕」朝鮮民眾，指他們看不到熱刺比賽，不用目睹球隊「受罪」。