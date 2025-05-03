碧咸50歲生日　BBC發童年珍貴片段　回顧萬人迷光輝歲月｜有片

英格蘭及曼聯傳奇球星碧咸（David Beckham）5月2日迎來50歲生日，英國廣播公司（BBC）同日上載一段2017年的訪談，其中出現10歲的碧咸參與曼聯名宿波比查爾頓（Bobby Charlton）舉辦的足球比賽，他感謝查爾頓當年的知遇之恩，讓他可以加盟曼聯。碧咸亦在個人社交平台撰文，感謝父母當年為他犧牲良多，讓他可以成為職業足球員。



BBC上載影片祝碧咸50歲生日快樂，片中出現10歲的碧咸參與足球比賽：

從影片可見，一臉稚嫩的碧咸當年已經球技了得，控球能力一流。碧咸談到在偶然的情況下留意到卜比·查爾頓開辦的足球學校，並請求父母讓他去參與一個賽事。

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碧咸連續兩年參與這個比賽，並在11歲的時候贏下比賽，獲得前往巴塞羅納學習的機會。碧咸感謝波比查爾頓當年的提攜，因為他向曼聯引薦，碧咸才獲得加盟曼聯的邀請。

碧咸同日在其個人IG帳戶分享一些成長過程中彌足珍貴的照片。

碧咸表示：「回想起這個生日，我非常感激生命中的許多事物，我效力過的球隊、我的隊友、教練、球迷、我的國家和擔任英格蘭隊隊長，我在不同的慈善機構工作時遇到的孩子們，我生意上的團隊和我周圍的朋友，我感到非常幸福。但我最大的成就是、並且永遠是我的家人，我的媽媽和爸爸，他們為我犧牲了很多，讓我實現了成為足球運動員的夢想，我的姐妹們不得不忍受在嚴寒中跟著她們的兄弟看我踢足球，還有我了不起的奶奶和爺爺。」

碧咸又感謝他現在的家庭：「我的妻子和最好的朋友，我們在一起已經28年了，還有我可愛的孩子布魯克林、羅密歐、克魯茲和哈珀，你們是我每天起床的理由，謝謝你們讓我微笑，謝謝你們讓我成為一個更好的人。我非常愛你們所有人，謝謝你們讓我的今天如此特別，你們是我的全世界。」