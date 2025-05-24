挪威現罕見航運意外　男子睡醒驚見135米貨船擱淺自家花園｜多圖

挪威5月22日發生一宗罕見航運意外，一艘名為NCL Salten、長約135米的貨船於當日凌晨5時進入挪威西部的特隆赫姆峽灣（Trondheim fjord）、前往西部城鎮奧康厄爾（Orkanger）途中擱淺。由於貨船在擱淺時仍保持一定速度，它一路衝上陸地，闖入當地一名居民的花園，甚至差點撞到後者的家。



英國《衛報》報道，事件發生當下，涉事居民赫爾貝格（Johan Helberg）仍在睡夢中，他的鄰居卻看到貨船大約以每小時30公里的速度直衝上岸，並一路撞進前者的花園。

赫爾貝格事後受訪時稱，他被鄰居按門鈴吵醒後，從窗外望出去，竟然看到一艘龐大的船隻在自家花園內。他表示：「我不得不抬起脖子才能看到船的頂部，這一切太不真實了。」

赫爾貝格已在當地居住了25年，他指出船隻通常會向左或右轉入峽灣，但涉事貨船卻離奇直衝向前撞上岸。

2025年5月22日，一艘135米長的貨船在挪威特隆赫姆（Trondheim）擱淺，幾乎撞上一棟房屋。（Reuters）

報道稱，船上有16名船員，包括挪威人、立陶宛人、烏克蘭人和俄羅斯人，暫無人員受傷或漏油報告。

當地警方其後對事件展開調查，在對船員進行查問後，初步將船上一人視為疑犯，並正針對多種意外可能性進行調查，包括技術故障與人為錯誤。

貨船所屬航運公司則指警方鎖定疑犯的行為只是例行程序，並指沒有理由相信貨船擱淺是故意為之的事。