秋田北極熊BB「MOMO太」花式玩雪糕筒爆紅　亂跑引發搞笑母子互動

日本秋田縣男鹿水族館GAO北極熊寶寶「MOMO太」（モモ太）因貪玩，把4個三角的雪糕筒笠上頭，臉部完全消失的搞笑畫面在社交平台爆紅。其中一幕是，跟在媽媽身後、戴着雪糕筒的「MOMO太」走下走下，雪糕筒尖端戳中母親「MOMO」的「八月十五」，引得一眾網民笑不攏嘴。



頭戴雪糕筒的「MOMO太」一頭撞落媽媽「八月十五」：

日本媒體《まいどなニュース》報道，拍下其中最珍貴一幕的網民表示，當日開館不久，北極熊寶寶「MOMO太」與媽媽「MOMO」吃完早餐後，「MOMO太」便對地上4個疊在一起的彩色雪糕筒產生興趣，開始自得其樂地玩起來。

網民形容，「『MOMO太』把雪糕筒套上頭，再用頸部力量抬起，到處走動，甚至猛然站起來」。

這名網民稱，「MOMO太」的身長，幾乎與4個疊起的雪糕筒差不多高，看到牠用頸力輕鬆抬起如此有份量的東西，拍攝影片的網民驚嘆，這個「出生半年多的熊孩子」，已具備驚人身體質素。

日本秋田縣男鹿水族館GAO北極熊寶寶「MOMO太」（モモ太）因貪玩，把4個三角的雪糕筒笠上頭，臉部完全消失的搞笑畫面在社交平台爆紅。（Instagram@sasadango.pan）

至於為何雪糕筒會整整齊齊疊在一起，網民推測可能是飼養員為防止附近烏鴉或鳶偷食而習慣將食物藏在遊樂設施下方，「MOMO」進場後，很可能是為確認雪糕筒下有無食物，順手就把「雪糕筒們」推倒。

拍攝的網民亦認為，飼養員是特意將雪糕筒疊起而非分散擺放，也是為了給動物更多元的刺激，讓牠們保持新鮮感，避免玩厭。

現場參觀人士看到「MOMO太」頭頂4個雪糕筒的奇景，都笑得合不攏嘴，觀覽區充滿歡笑聲。

雄性北極熊「MOMO太」2025年12月4日出生，名字由公眾投票選出，分別繼承自母親「MOMO」和父親「豪太」。

男鹿水族館GAO位於秋田縣男鹿市，以擅長透過玩具激發動物潛能而聞名。照片上傳後，相關推文獲得逾7,600個讚好。網民紛紛留言，有人稱「太貪心了」，有人問「怎樣套上去的？」，有人讚「天才啊」，甚至打趣說牠創下「世界新紀錄」。