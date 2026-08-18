特朗普笑談白宮發言人離任　慨嘆萊維特「愛仔女多過愛他」｜有片

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）將於8月底離職。據《鏡報》美國版報道，當地時間8月16日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在接受霍士新聞記者麥克亞當斯（Alexis McAdams）採訪時表示，萊維特是不可替代的，「她一直做得非常出色」。他還開玩笑說：「不過我發現，她竟然更愛她的孩子而不是特朗普，我很擔心。」



特朗普指萊維特「愛子女多過愛他」：

隨後，當被問到誰將接替萊維特時，特朗普迴避了這個問題。他向麥克亞當斯建議：「要不你來？」

8月12日，特朗普在社交平台上發文稱，萊維特將辭去職務，以便有更多時間陪伴孩子。萊維特今年5月生下一個女兒，同時還有一個兩歲的兒子。特朗普表示，她今後將繼續擔任外部顧問。

特朗普寫道：「卡羅琳今後將成為我的頂級外部顧問之一，同時也是共和黨內一個具有影響力的聲音。我們將努力打破歷史規律，徹底贏得中期選舉。」

萊維特在一篇很長的社交媒體帖子中表示，這份工作是她「一生的榮耀和冒險」，但今年夏天休完產假重返工作崗位後，她決定離開特朗普政府。

她寫道：「事實上，自從女兒出生後重返白宮以來，我內心一直覺得，如果我要持續投入白宮新聞秘書這一職位所需要的時間、精力和專注，就無法成為兩個年幼孩子應當擁有的最好的媽媽——正因如此，我最終作出了這個令人百感交集的決定：離開白宮，開啟人生的新篇章。」

《紐約郵報》稱，白宮尚未公佈萊維特的繼任人選，但外界猜測，白宮通訊聯絡辦公室主任‌張振熙（Steven Cheung）是最熱門的人選。