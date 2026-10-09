世界50最佳酒吧名單出爐　香港4店上榜　Bar Leone蟬聯世一

2026年度的「世界50最佳酒吧」（The 50 Best Bars 2026）頒獎禮10月7日在意大利米蘭舉行，香港多達4間酒吧打入名單，其中位於中環的Bar Leone蟬聯世界第一位置。



「世界50最佳酒吧」名單是由來自世界各地的800多位飲料品評專家投票選出。今年有多達4間香港酒吧上榜，除了第一位的Bar Leone，也有第25位的Argo、第36位的Montana、第41位的Gokan。4間酒吧均是位於中環。

大會在社交網站帖文介紹，足球收藏品、經典雞尾酒和超大份意式三文治構成Bar Leone 的獨特風貌，酒吧旨在呈現意式流行文化中那份簡單純粹的快樂，店內氣氛溫馨而充滿趣味，桌上放滿尼格羅尼（Negroni）酒、馬天尼（Martini）酒和古典雞尾酒（Old Fashioned），搭配分量十足、足以當作正餐享用的小食。

Bar Leone東主兼調酒師Lorenzo Antinori稱，對於連續第二年獲得認可，感覺非常奇妙，且能再次登上最高領獎台，簡直激動得說不出話來，他又指「我們非常幸運，身處一座將待客之道融入生活的城市。我們為來自香港而深感自豪，這裡不僅擁有出色的酒吧和餐廳，而且社區也緊密團結。」

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