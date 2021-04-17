伊萬卡公開接種疫苗照片　呼籲大眾施打疫苗

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-17 15:02

自美國前總統特朗普（Donald Trump）卸任近3個月以來，特朗普的長女伊萬卡（Ivanka Trump）4月14日首次在Twitter發文，發布自己接種新冠疫苗的照片。

在這條推文中，伊萬卡配上兩張自己接種疫苗的現場圖片，除了呼籲公眾盡快接種疫苗外，伊萬卡還向現場的護士表達感謝。

Today, I got the shot!!! I hope that you do too!

Thank you Nurse Torres!!! 💙 pic.twitter.com/gPL1Mecv1G — Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 14, 2021

她在推文稱「今天，我接種了！！！我希望你們也這樣做！謝謝你，護士托雷斯（Torres）！！」

伊萬卡這條推文引發兩個關注點，其一，這是伊萬卡在特朗普卸任近三個月以來的首次發文。其二，伊萬卡此舉會對其支持者產生什麼樣的影響。

這是自特朗普2021年1月份離開白宮以來，伊萬卡首次在社交媒體上發聲。伊萬卡上一次在Twitter發文，還是在1月19日。

美國調查顯示，相對而言，美國共和黨及特朗普的支持者相有更高的比例存在「反疫苗」傾向。

美聯社報道，伊萬卡本次接種的是輝瑞公司（Pfizer）生產的疫苗，她在佛羅里達州邁阿密接種疫苗。在離開華盛頓後，伊萬卡和丈夫庫什納（Jared Kushner）以及她的孩子們搬到了邁阿密。

美媒引述兩名消息人士稱，當特朗普仍在位時，伊萬卡可以選擇注射疫苗，但她選擇了推遲。