疫情廁紙之亂現後遺症　濕紙巾銷量大增塞爆下水道有廠商被提告

環球趣聞
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美國在去年疫情爆發之際，曾一度出現紙巾之亂，包括衛生紙、濕紙巾都出現搶購潮，雖然現在大眾的恐慌情緒已經減輕，不過這些使用後的濕紙巾卻造成大問題，因為許多人用完直接沖進馬桶，結果塞爆下水道，有濕紙巾廠商就因此挨告。

拿紙巾卸妝，或是擦拭洗手台，隨疫情爆發，濕紙巾需求大增，但許多美國人都像這樣，用過的濕紙巾直接沖進馬桶，造成大麻煩。

這些濕紙巾進入下水道，結果跟脂肪、油和烹飪油結合在一起，形成這些硬掉的油脂塊，這就是導致堵塞的原因。紙巾之亂塞爆下水道，因為濕紙巾不像衛生紙容易分解，往往就像這樣，撈出一大坨阻塞物。 從去年3月起，工程人員總共清理了，195宗阻塞案例。

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工程人員特地實測，告訴大家濕紙巾有多強韌。 工程人員：「看到它多強韌，這就是我向你解釋的，有關紡織材質以便你可以想像，隨着時間過去，成千上萬的居民正在將這些材料，傾倒到某個特定位置。」

這些濕紙巾包裹油脂糾結而成的黑色油塊，卡在葉輪表面上，會使扇葉無法轉動，全美市政當局每年至少要花十億美元，清除濕紙巾造成的堵塞問題，就連號稱「可沖水」的濕紙巾也一樣，像在南卡的查爾斯頓，就有濕紙巾廠商因此挨告，當地水利署指控他們在包裝上標示可以沖進馬桶。

工程人員：「你知道有很多東西說能沖進馬桶，但它其實不該被沖掉。」

尼爾森表示，（衛生紙）3月銷售跟去年同期相比，下降33%。然而提到紙巾之亂，美國真的能從衛生紙、濕紙巾銷售，研判疫情進展，相較於去年同期，衛生紙、餐巾紙、濕紙巾的購物氣氛都下滑，顯見民眾恐慌情緒已經大幅減少。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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