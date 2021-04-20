泰女獲亡父報夢　聽「指引」買彩票即中頭獎

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-20 18:00

泰國一名在市場擺攤的46歲女子，日前突然夢到已離世4個月的父親，託夢和她說「78」與「87」2個數字很有可能會中獎，於是她直接在當地大量購買尾數是78或87的彩券，且在開獎前一天還夢見「手機爆炸」，結果隔天就發現自己中了頭獎，獲得1200萬泰銖（約298萬元港幣）。

據泰國電視台《ONE31》報導，居住在呵叻府的一名女子，平時主要在市場擺攤販售海鮮維生，不過近日她砸重金購買300張彩券，一張80泰銖（約20元港幣），共花費2.4萬泰銖（約5968元港幣），沒想到她真的幸運地把頭獎抱回家，一共獲得1200萬泰銖的獎金。

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這名女子表示，她的父親4個月前剛離世，近日突然出現在她的夢中，對她說「78」與「87」2個尾數的彩券，很有可能獲得大獎，於是她瘋狂掃購整個呵叻府的彩券行，最後買了多達300張彩券，其中有2張和16日開獎的「100787」數字一樣，真的成功把頭獎抱回家。

女子還透露，在彩券開獎前一晚，她還夢到自己的「手機爆炸了」，但當時並沒有想太多，沒想到潑水節結束後返回家鄉，就發現自己真的中獎了，她感到十分興奮，未來她也預計把這筆錢用來貼補家用，同時當作孩子們的教育基金。

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