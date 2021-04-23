英國王室｜路易小王子滿3歲　踏單車燦笑萌照　由媽媽凱特掌鏡

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-23 17:36

英國威廉王子（Prince William）與妻子凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）的兒子路易王子（Prince Louis）4月23日滿3歲，肯辛頓宮（Kensington Palace）公開由凱特所拍的小王子照片。

這張照片是凱特21日在路易王子第1天上幼兒園時為他拍攝所得。畫面中的路易王子穿着淺藍色短褲和深藍色毛衣，露出條紋襯衫的衣領，十足英倫風。

他與姐姐夏洛特公主（Princess Charlotte）在同一間幼稚園上學。他們的學校、威爾科克斯幼稚園（Willcocks Nursery School）一個學期的學費為3,400英鎊，位於倫敦皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）附近。

英國威廉王子和劍橋公爵夫人凱特4月23日在Twitter發布他們的兒子、路易小王子的照片。（Twitter@KensingtonRoyal）

威廉夫婦在Twitter推文：「（路易）明天3歲了！照片是公爵夫人本周較早時拍的，當時是幼兒園開學第一天、路易出門上學前。公爵及公爵夫人開心地分享路易王子的照片。」

Three tomorrow! 🚲



Taken earlier this week by The Duchess before he left for his first day of nursery, The Duke and Duchess are pleased to share a new image of Prince Louis. 🎈 pic.twitter.com/AGgfLI39tW — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 22, 2021

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路易王子出生於2018年4月23日，是英國王位第5順位繼承人。