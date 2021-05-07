日本小鎮用192萬防疫經費製造「巨型魷魚」吸引遊客　民眾轟浪費

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-07 12:05

防疫補助金這樣用？日本中央政府因應新冠肺炎疫情編列「地方創生臨時交付金」，補助地方政府振興經濟及防疫措施等，然而石川縣能登町卻拿出2700萬日圓打造「魷魚地標」，讓當地民眾砲轟：「到底在想什麼？」

要價2700萬日圓的魷魚地標（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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據日媒《富士新聞網》報道，日本中央政府將4.5萬億日圓的「地方創生臨時交付金」分配給地方政府，並要求補助金須用在發放消費券或支援暫時停業的店家，不過獲得8億日圓的石川縣能登町，竟前後花費2700萬元日圓（約192萬港元）打造長13米、寬9米、高4米的巨型魷魚雕像，並放置在港口邊。

當地官員面對外界質疑時表示，打造雕像是希望疫情後能藉由當地特產魷魚，吸引遊客前來觀光的長期計劃，但此舉卻引發許多日本網友批評，「到底在想什麼，不要浪費寶貴的錢」、「放魷魚，那賣魚的怎麼辦」、「身為居民我非常尷尬」，不過也有人表示，「若能振興地方漁業算合理」、「如果是長期設置還好」。

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