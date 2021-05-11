男子沙灘執神秘藍色水母還舔一口上載TikTok　網民認出品種驚呆

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-11 17:25

許多民眾到海邊遊玩，若是發現鮮少遇到的生物還是別亂碰，否則容易發生危險。最近國外有一名男子分享，日前他到一處海灘遊玩，意外發現沙灘上有一隻「藍色水母」，他好奇地拿起把玩，甚至還舔了一口。事後他將影片分享上網，卻引來網友一陣罵聲和批評，還認出牠是號稱世界第3毒的「僧帽水母」，男子沒因此中毒真是命大。

根據《太陽報》（The Sun）報道，該名男網友里德（Alexa Reed）日前在TikTok分享影片，當時他到一處海邊度假，意外在沙灘上發現一隻透明卻呈現藍色狀的水母，隨後就大膽地徒手撿起，並且展示水母超長的觸鬚，口中還不停念着，「天啊！牠又滑又黏，而且還在動耶」，說完就伸出舌頭舔了一口。

事後影片曝光，網友們議論紛紛，尤其替里德這項舉動捏把冷汗。有專業網友認出，這隻水母的真實身分，是被封為世界第3毒的「僧帽水母」（Physalia physalis），又稱葡萄牙戰艦（Portuguese man o' war），是一種管水母。

根據維基百科資料顯示，「僧帽水母」觸鬚的刺細胞，可以讓獵物癱瘓，而且被刺到後會極度疼痛，與蜜蜂相比有過之而無不及。就算是已死去的僧帽水母或脫落觸鬚，在數小時內仍可以造成同樣傷害，對於人類影響不但會造成劇痛且留下紅色鞭痕，約莫要2、3天才能消散，其毒素可以滲入到淋巴結，並造成更深入的痛楚。其刺亦會造成過敏反應及一連串影響，如發熱、休克及干擾心臟和肺部功能，嚴重時更會致命。

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看到里德這種「不要命」的行為，網友們都超級傻眼，就有人諷刺，「這就是為什麼女性往往比男性長壽的原因」；更有不少人指出里德真是命大，這個舉動竟沒讓他中毒，真不知道是要說「傻人有傻福」嗎？

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