新垣結衣星野源︱明星結婚衝擊股市效應延續？網民笑稱：日股危機

撰文：成依華
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日本女星新垣結衣與《逃避雖可恥但有用》同劇拍檔星野源5月19日宣布結婚，消息震撼亞洲。有趣的是，更有不少民眾關心日本股市，皆因當地流傳有「女神結婚衝擊股市」的搞笑說法：過去知名女藝人結婚，日股就會跌。在5月19號，日股也跌了362點，不過新垣結衣婚訊消息是在收市後傳出，所以不少網民笑稱，明天日本股市又遇上危機。
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過去就有日本民眾「解構」日本藝人結婚對股市的影響，並列出多個例子，譬如女星堀北真希結婚時，日股跌895點，北川景子結婚時，日股又跌了479點等等。「男神」福山雅治宣布結婚之時，日股也跌714點。
堀北真希ショック －８９５円— うしっクマ (@bullbear48) October 1, 2020
木村沙織ショック －２９８円
福山雅治ショック －７１４円
釈由美子ショック －２０３円
北川景子ショック －４７９円
優香ショック -582円
押切もえショック-307円
小倉優子ショック(再婚）-1010円
石原さとみショック － （東証物理破壊）←New
更甚的是，女星石原聰美公布婚訊的2020年10月1日，正好遇上東京證券交易所系統故障，全天暫停交易，當時已有不少人笑稱，若新垣結衣結婚，日股也會再有危機。
日本股市在5月19日下跌了362點，即下滑1.28%，但由於新垣結衣結婚的消息是在日股收市後才傳出，所以不少日本網民紛紛笑稱，對明天的日本股市也不看好。
TLが星野源×新垣結衣結婚の話題で埋まってますが、個人的には明日の日経平均株価が気になる（石原さとみさん結婚した時には東証のシステムがぶっ壊れた）— たかねぇ大佐 (@TT_ColonelMuska) May 19, 2021
閱讀更多：日本女生相親標準爆論戰 長得像星野源非最誇 還要每月去美容院
↓女星石原聰美發出婚訊的2020年10月1日，當天東京證券交易所更是系統故障，全天暫停交易，點擊觀看更多石原聰美的圖片↓
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