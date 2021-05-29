印度寺廟開始供奉「新冠病毒女神」　祈求新冠肺炎疫情儘快結束

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-05-29 21:11

印度的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情被指或已過了高峰期，但病毒仍在國內肆虐，奪走不少人性命。法媒5月28日稱，印度南部城市哥印拜陀的一座名為Kamatchipuri Adhinam的寺廟內，立了兩尊「新冠病毒女神」（Goddess Corona Devi）神像。這裏的祭司每天向神像祈禱，以祈求疫情能早日被控制住。

報道稱，這座城市在過去4周的第二波疫情浪潮中遭受嚴重打擊。由於當地疫情肆虐，這座寺廟已經對信眾關閉，但祭司們正在「女神」面前禱告。兩尊女神像一尊由檀香木製成，另一尊則由石頭製成。

報道提到，祭司們為神像供奉食物和其他供品，並吟唱祈禱疫情趕緊結束，還用薑黃水和牛奶為雕像沐浴。

寺廟負責人阿南德巴蒂（Anandbharathi K）説，「過去我們也經歷過類似的天花、水痘和鼠疫。」他還補充説，「我們把病毒當成女神來崇拜，每天向她祈禱以求減緩這種疾病的影響。即使是醫生也無法應對如此嚴峻的形勢。因此，我們將信仰和神明作為最後的手段。」

報道稱，祭司們計劃在接下來的7個星期裏繼續向「新冠女神」祈禱。

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