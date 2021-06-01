新冠疫苗｜接種優惠多　美國Krispy Kreme讓打針者今年免費食冬甩

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-01 21:14

美國冬甩連鎖店Krispy Kreme為鼓勵民眾接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗，自3月尾起讓已接種疫苗人士在2021年內每日免費吃一個冬甩，至今送出超過150萬個，這間企業還有意在6月4日「冬甩日」加碼，向打針者送兩個冬甩。

圖為美國冬甩連鎖店Krispy Kreme的冬甩（AP）

民眾只需要在店內出示他們的疫苗接種紀錄卡，證明自己已接種最少1劑疫苗，就可獲贈冬甩。他們在2021年內，每天可領取一個免費冬甩。獲Krispy Kreme認可的疫苗包括：美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生物新技術公司BioNTech合作研發的疫苗、美國藥廠莫德納公司（Moderna）的疫苗、以及美國強生公司（Johnson & Johnson）研發的疫苗。

美國6月4日迎來「冬甩日」（National Doughnut Day），Krispy Kreme當天更會向已接種疫苗的人士贈送2個冬甩。忘記帶疫苗接種紀錄卡，或仍未接種疫苗的人士，當天亦可獲贈1個冬甩。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，到目前為止，Krispy Kreme已送出逾150萬個冬甩。市場總監斯凱納（Dave Skena）向傳媒表示「我們正送出很多百萬個冬甩。」他指這事令他們非常高興。

打針者飲食優惠多

美國亦有其他企業向已接種疫苗的民眾贈送啤酒、芝士蛋糕和熱狗等贈品。有僱主向接種疫苗的員工提供現金獎勵和假期。

白宮之前在5月25日公布，全國逾50%成人已完成接種疫苗。

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