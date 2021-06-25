最受金正恩歡迎女歌手？朝鮮演奏團表演　逾80%由她獻唱

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-06-25 17:32

朝鮮領導人金正恩6月20日觀看國務委員會演奏團的演出。演奏團當天共表演26首歌曲，其中22首由歌手金玉珠演唱引發外界關注。韓媒24日引述專家稱，這證明她是受金正恩寵愛的女歌手。

朝中社20日報道，金正恩與勞動黨高層共同觀賞國務委員會演奏團的表演，不過未有公布相關相片。朝鮮中央電視台在數天後播出表演的影片，顯示當中大部分歌曲由金玉珠獻唱。

韓國《朝鮮日報》24日引述朝鮮專家、東亞大學教授姜東完稱：「在一場演出中，一名歌手怎麼可以擔起這麼多節目？由此看來金玉珠是這次演出的核心。這證明她是受到金正恩寵愛的歌手。」

圖為朝鮮三池淵管弦樂團2018年2月8日晚在韓國江陵藝術中心演出期間，朝鮮歌手金玉珠（右）演唱歌曲。（Reuters）

報道還指，朝鮮2月為已故領導人金正日誕辰紀念日（即朝鮮「光明星節」）舉行慶祝活動時，金正恩2次要求金玉珠Encore（再唱一次）。

金玉珠是誰？

金玉珠曾與金正恩夫人李雪主同為銀河水管弦樂團歌手。樂團解散後，金玉珠先後加入青峰樂團、牡丹峰樂團和三池淵管弦樂團，之後又成為國務委員會演奏團成員。

三池淵管弦樂團在2018年平昌冬奧會期間前往韓國，與韓國著名女子組合少女時代同台演出，金玉珠也是其中一員。報道稱，當年訪韓並演出的朝鮮歌手在回國後幾乎都銷聲匿跡，只有金玉珠留在大熒幕前，令她備受關注。