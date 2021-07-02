日本男搶劫女子僅獲香蕉還被捕　網民熱烈討論

日本一名30歲男子6月30日晚7時30分在路上將一名女子拉倒在地上，搶劫走她手上的香蕉後逃走，約2小後被捕。
犯人鋌而走險，但僅獲得不值錢的一排香蕉以及一雙襪子，且案情乍看相當無厘頭，「＃女性倒地香蕉」（＃女性を倒しバナナ）還一度登上日本Twitter熱門搜尋關鍵字。
今日は先発だったな早速大谷をチェックや！！— よしきん@ゲーム垢 (@yoshikingame) July 1, 2021
オオタニサン女性倒しバナナ🍌びしょ濡れ🤔最後にスッキリ入って欲しかったな！！やかましわ pic.twitter.com/VCFeSUK03g
犯嫌小島顯宏本身任職保安員，他6月30日晚間在神奈川縣藤澤市小田急線長後站附近搶劫一名下班回家的31歲女子。小島抓住她的頭髮將其拖倒在地，導致她兩手手肘擦傷。
【KABUKI NEWS】— KABUKI TV (@tv_kabuki) July 1, 2021
女性を倒しバナナを奪って逃走した男が捕まる pic.twitter.com/cKlZCjBcEj
小島威脅女子稱：「把錢交出來，不然殺了妳。」她於是奉上手中裝有香蕉與襪子的紙袋，貨品總值300日圓。他搶了紙袋便逃。
警員約2小時後於大和市找到小島，並將他逮捕。小島對犯案直認不諱。
賊人理應是想搶劫女子財物，但有可能是他作案時非常緊張，於是得手後匆匆逃走。不知他事後發現自己僅搶得香蕉和襪子感想如何。
案件引發網民熱烈討論，有不明所以的網民在Twitter搜尋「＃女性を倒しバナナ」以了解事件並調侃稱，不知道古時人們是不是以這樣的方法獲取食物：
トレンドの「女性倒しバナナ」という意味不明ワードを見て調べたら『女性を倒してバナナや靴下を奪った』という話で、大昔の食物連鎖ってこんな感じだったのかな。と思った。— 天幽カフネ@新人Vtuber (@amakuracafune) July 1, 2021
有人對這則新聞翻白眼：
女性倒しバナナを奪ったってトレンド…🙄— SHO (@MHxSho) July 1, 2021
有網民稱，所幸女子沒因此被殺：
女性倒しバナナを盗んだ強盗傷害の罪で逮捕された警備員のニュースを見た。— ゆず (@yuzuliha0425) July 1, 2021
バナナってところでネタにされがちだけど被害女性は怖かったろう。殺されたりとかでなくてよかったです…
どんなにお金が無くても人傷つけたりもの奪ったりはダメ。
01新聞