日本男搶劫女子僅獲香蕉還被捕　網民熱烈討論

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-07-02 11:23

日本一名30歲男子6月30日晚7時30分在路上將一名女子拉倒在地上，搶劫走她手上的香蕉後逃走，約2小後被捕。

犯人鋌而走險，但僅獲得不值錢的一排香蕉以及一雙襪子，且案情乍看相當無厘頭，「＃女性倒地香蕉」（＃女性を倒しバナナ）還一度登上日本Twitter熱門搜尋關鍵字。

犯嫌小島顯宏本身任職保安員，他6月30日晚間在神奈川縣藤澤市小田急線長後站附近搶劫一名下班回家的31歲女子。小島抓住她的頭髮將其拖倒在地，導致她兩手手肘擦傷。

小島威脅女子稱：「把錢交出來，不然殺了妳。」她於是奉上手中裝有香蕉與襪子的紙袋，貨品總值300日圓。他搶了紙袋便逃。

警員約2小時後於大和市找到小島，並將他逮捕。小島對犯案直認不諱。

賊人理應是想搶劫女子財物，但有可能是他作案時非常緊張，於是得手後匆匆逃走。不知他事後發現自己僅搶得香蕉和襪子感想如何。

案件引發網民熱烈討論，有不明所以的網民在Twitter搜尋「＃女性を倒しバナナ」以了解事件並調侃稱，不知道古時人們是不是以這樣的方法獲取食物：

有人對這則新聞翻白眼：

有網民稱，所幸女子沒因此被殺：