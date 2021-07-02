抖音美女分享驚人家庭背景　自小與3個爸爸同住　從不吵架極融洽

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-07-02 16:35

隨着時代變遷，家庭結構逐漸多元，國外一名女網友在社群媒體上分享自己的家庭成員，卻令眾多網友大吃一驚。原來她從小就和媽媽與三個爸爸一同生活，長大後才發現大部分家庭只有一個爸爸，令她相當震驚。

《鏡報》30日報道，網友索伊卡（Raquel Soyka）日前在TikTok上分享，自己和媽媽與三個爸爸長年來同住一個屋簷下，稱呼媽媽第一任丈夫為「比爾爸爸」（Bill Daddy），第二任及現任為里奇爸爸（Daddy Rich），並稱親生父親為「皮特爸爸」（Daddy Pete）。

見朋友沒與媽媽前夫同住感驚訝 不知自己家庭才是異例（點圖了解更多細節）▼▼▼

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索伊卡第一次發現自己的家庭有些特別是在她到朋友家拜訪時，她聽說朋友母親再婚，家中卻不見她的前任丈夫，令她感到困惑，以為所有人再婚後都和自己的母親一樣，與前任丈夫同住，直到朋友們告訴她「這並不普遍」。

她解釋道，母親17歲時與比爾結婚生子後離婚，後來與里奇結婚，生下2個子女後離婚，接着在酒吧認識皮特並懷孕，生下索伊卡後卻二度和里奇結婚。後來皮特與比爾因健康問題，需要有人照顧，索伊卡的母親徵求丈夫里奇同意後收留他們，展開同居生活。索伊卡直到10歲才發現皮特是自己的生父，但實際上照顧她較多的是里奇。她也提到，三個爸爸從不爭吵，只會發生媽媽分別和他們吵架的狀況。

這段影片短短6天吸引40萬次觀看及6萬讚，網友紛紛留言表示，「這一點都不普遍，但你們開心最重要」、「妳媽媽是我偶像」、「妳是爸爸富翁」、「省下很多錢」、「能一起住這麼久真的太厲害」、「我以為在看《Mamma Mia!》」。

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