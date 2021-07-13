美國狗狗失蹤10年終與主人團聚全靠「它」　重逢一刻有洋蔥

美國聖安東尼奧市動物之家1日在社群平台分享一隻名叫山森（Samson）的狗在失蹤10年後與主人C先生重逢的故事。



C先生想起10年前山森走失傷透了全家人的心，即便他們竭盡全力尋找山森仍徒勞無功。10年後全身狗毛雜亂、髒兮兮且長滿跳蚤的山森被送進動物之家，獸醫掃描到牠體內的晶片，與C先生取得聯繫。

▼▼▼按圖即睇山森失蹤10年後與主人重逢的感人情況▼▼▼

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C先生接到消息感到非常震驚，立即衝去看山森。動物之家工作人員透露C先生事前擔心山森不認識他了，但會面當天，「山森緩慢地走到C先生面前，聞了聞他的手。看得出來C先生在忍住淚水，他說『我們最好的相聚時光就這樣消逝了』。」C先生之後當場潸然淚下。

動物之家工作人員強調寵物晶片很重要，還補充說：「我們不知道山森這些年來發生了什麼，但晶片成為牠跟飼主團聚的關鍵。」

這則暖心故事獲得廣大網友迴響，有超過8000個人按讚。網友表示這則消息讓人悲喜交加：「一方面為他們失去的時間感到悲傷，一方面為他們再次重逢感到高興。」另一名網友則說：「山森很幸運能跟愛牠且會照顧牠的家人共度晚年。」

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