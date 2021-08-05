Rihanna成為全球最富有女歌手　「財源廣進」無關音樂？

美國《福布斯》稱，Rihanna現在的身價高達17億美元，成為全球最富有的女歌手。Rihanna在所有藝人中僅次於奧花雲費。



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報道稱還，Rihanna其中大部分淨資產不是來自唱歌事業，而是來自化妝品。

2017年Rihanna推出美容品牌Fenty Beauty，以「所有人都可以使用」的行銷策略，為擁有50%股權的Rihanna賺進14億美元。沒再出輯，轉戰副業。

2018年Rihanna推出內衣品牌Savage X Fenty，親身穿上幾乎快看光光的薄紗bra拍廣告，也很暢銷，為擁有30%股權的Rihanna賺進2.7億美元財產。

據盤點，雖然Rihanna被公認是最成功的「錄音室」歌手之一，但她在音樂上的所得竟然只有3,000萬美元；至於和珊迪娜布洛（Sandra Bullock）合演《盜海豪情：8美千嬌》（2018年）等電影的片酬，如今和副業一比，更屬「零食」等級。

美國有許多知名「斜槓」女歌手都經營副業，推出個人品牌的服裝、香水、化妝品等商品，但沒有人像Rihanna這麼成功。

據報報道，除了合作的國際知名精品集團「大推手」力量功不可沒，Rihanna個人魅力更是吸金重點，Rihanna自豪表示：「我不是品牌的臉孔，而是它們的靈感繆思，我把所有的 DNA 都傾注其中！」全力以赴，「財」能成功。