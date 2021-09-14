Met Gala．圖輯︱時尚界奧斯卡紐約舉行　紅地毯群星閃耀造型吸睛

撰文：吳桐
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2021年美國大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）9月13日紐約舉行，活動因疫情而縮小規模，這個被稱為時尚界奧斯卡的Met Gala，每屆紅地毯都有相應的主題，大家敢穿也敢玩，一起來看看吧。
The Met Gala
美國
大坂直美（Naomi Osaka）
Kim Kardashian
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