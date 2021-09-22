新冠肺炎｜另類激將法？　美國殯儀館以「別去打疫苗」標語賣廣告

美國近日有一輛黑色的宣傳車，掛着海報大字寫着「別去打疫苗」。正當人們都想着這會是一個什麼反疫苗組織團體的宣傳時，看清楚一點，下方的公司竟然是——殯儀館。



「別去打疫苗，我們很快會相見。」一間名為Wilmore Funeral Home殯儀館近日掛起了這樣的宣傳廣告。貨車在美國北卡羅來納州的夏洛特市遊走，吸引了人們的注目，引起話題。

這宣傳廣告就像是說着，若不去打疫苗，很快就會被送進殯儀館一樣。

美國一間名為Wilmore Funeral Home的「殯儀館」主頁，寫上「快去打疫苗，否則我們很快相見」。（Wilmore Funeral Home主頁截圖）

到底是哪間殯儀館那麼有膽量掛起如此「挑釁」的廣告？點進貨車上寫着的殯儀館網址，卻發現原來內邊不是殯儀服務，而是寫着「快去打疫苗！」的主頁，再按下去，會被帶往StarMed的網頁。StarMed是當地的醫療機構，提供新冠疫苗注射服務。

Wilmore Funeral Home事實並不存在，廣告由公司BooneOakley設計。負責人在接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，他們認為現在是時候宣傳讓更多人接種疫苗。

圖為9月15日，美國俄亥俄州立大學的疫苗接種中心，學生已可接種新冠疫苗。（Reuters）

在北卡羅來納州，有約48.8%的居民完成兩劑新冠疫苗的接種，略為落後全國平均55.4%的接種率。

但由於傳統疫苗宣傳似乎不太奏效，公司想出用這種方法，達到宣傳效果。特別是當美國各地政府正在大力宣傳接種疫苗的時候，一架廣告車大字寫着「別去打疫苗」，更容易吸引目光。