藍衣男子與金正恩同場合影惹熱議　網民戲稱：他是「朝鮮隊長」

朝鮮領導人金正恩10月11日出席國防展覽會「自衛2021」，在朝鮮官媒發布的合照中，一名全身穿着緊身藍色服裝的男子在社交網站上引起關注，網民把他稱為「超級英雄」、「朝鮮隊長」及「火箭人」。



美聯社10月13日文章稱，在11日的國防展覽會活動中，近30名士兵與金正恩合影。官媒12日公布的合照中，士兵們大多穿着朝鮮最常見的橄欖綠色制服，金正恩則穿着深色西裝。只有兩個人穿着不同顏色的服裝，其中一人穿着海軍藍色制服，另一個則穿着閃亮的藍色緊身衣。

這名藍色緊身衣士兵引發網民熱議，許多網民把他戲稱為「朝鮮隊長」、「超級英雄」、「火箭人」，有人則稱他是「不存在的朝鮮太空部隊成員」。

專家：似乎是跳傘員

朝鮮官媒沒有透露這名男子的身份，美國明德學院蒙特雷國際研究所專家路易斯（Jeffrey Lewis）在Twitter上稱，「他似乎是一名跳傘員」。

It seems he's the parachutist. pic.twitter.com/XtRdDsKNII — Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) October 12, 2021

朝鮮此前舉行的一次航展照片顯示，有跳傘者穿着類似的藍色緊身服裝。對於這次國防展覽會，朝中社也表示，「在展覽開幕前，一流的跳傘者展示了著陸技巧，在10月的天空中，飄揚着紅色的黨旗。」