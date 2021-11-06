新西蘭「薯王」出土　大小與火雞相近　料可破健力士世界紀錄

新西蘭一對夫婦在自家雜草叢生的花園中意外發現一顆重達7.9公斤的「巨型薯仔」，且可能創下有史以來最大馬鈴薯的世界紀錄。



《衛報》報道，這對夫妻柯林（Colin Craig-Brown）和唐娜（Donna Craig-Brown）日前為他們的後院除草，突然科林的鋤頭撞到地下「一大塊東西」，柯林回憶道「我對唐娜說『這一定是我們種植的那些紅薯』，因為其中一些在他們院子裏長得相當茂密」。

不過在兩人嚐了一口後更確定這是一顆馬鈴薯，於是着手從土裏將它挖出來，沒想到這一挖就挖出一顆與大火雞相同大小的「巨型馬鈴薯」、重量更達7.9公斤。

這顆名為「道格」的薯王，體積真的大到嚇人：（按圖了解）

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科林和唐娜非常喜歡他們的發現、還將它命名為「道格」（Doug），並表示「我們給它戴上帽子，放在Facebook上，還帶它去散步、給它一些陽光，這一切很有趣，令人驚奇的是它能給人們帶來樂趣」。目前最重的馬鈴薯健力士世界紀錄條是2011年在英國發現的、重量不到5公斤。科林夫婦透露「他們已經向健力士世界紀錄官方申請讓道格得到認可，並正在等待回應」。

有趣的是，這對夫婦不記得他們上一次在花園裏種馬鈴薯是甚麼時候，但猜測應該是大約兩三年前，科林稱「這對我來說是個謎，這是大自然的小驚喜之一」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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