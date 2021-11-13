學者指日、韓、土耳其語或同出一轍　9000年前從中國東北開枝散葉

日語和韓文都是不少人喜愛學習的語言，兩者在語法上相似，不過有學者最近的研究指出，這兩種語言與土耳其語和蒙古語等語言都有一個共通點，就是可能在大約9000年前透過中國東北地區的小米農民開枝散葉。



路透社11月10日報道，一批來自中、日、韓、英、美、德、俄等國的學者在《自然》（Nature）期刊發表研究報告，指98種包括日語、韓文、土耳其語及蒙古語在內泛歐亞語系（Transeurasian languages，又稱阿爾泰語系，Altaic languages）語言與中國東北的遼河生活的農民有密切關係。

泛歐亞語系橫跨超過8000公里，涉及數以億計民眾。研究人員透過語言、基因、考古遺跡等資料，例如分析該98種語言的詞彙概念，找出與農業有關的詞語核心，再組成一個語系系譜，最終追溯到它們都是與遼河種植小米的農戶有關。

The Transeurasian language family — which comprises Japanese, Korean, Tungusic, Mongolic and Turkic — may have originated in China around 9,000 years ago and its spread was driven by agriculture, according to a study in Nature. https://t.co/yZVse65syC pic.twitter.com/pQ3fQnYR40 — nature (@Nature) November 10, 2021

人類在新石器時代從採集生活轉型至農業社會時，小米的重要性功不可沒。研究報告認為，聚居在遼河流域的小米農戶向東北亞地區遷移時，語言逐漸向北及西方傳入西伯利亞，以及在公元前大約1300年東向至朝鮮半島，並在公元前1000年左右橫越大海傳入日本。

研究人員亦為23具古人類遺體進行基因分析，例如一具在韓國欲知島發現的女性遺體，與其他9500年前生活於東及北亞地區人士數據比較，發現擁有95%日本繩文時代的人血統。