日本部分桑拿店是火葬場改建？客人驚見「火化爐」　內行人揭真相

店家在頂讓時，有時為了節省成本，會沿用前一家店的器具和裝潢。就有一名日本網友在桑拿店發現一具「火化爐」，讓他錯愕表示：「這裏是沿用了火葬場的火化爐嗎？」不過有內行人曝光背後真相。



日本網友「有馬」日前在推特帳號「@ariyan1201」上傳幾張照片，表示他近日造訪一間桑拿店，卻被裏面的火化爐給嚇壞，讓他錯愕直呼：「我來到桑拿才發現，這家店是沿用了火葬場的器材嗎？」

日本桑拿店有「火化爐」？還附電動軌道 真相是……（點圖了解更多）▼▼▼

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從畫面中可見，桑拿內有着神似火化爐的設備，地面上還有電動軌道，由於實在是太像火化爐的一部分，不僅有馬先生看了心裏發毛，連網友也都覺得很可怕，「認為是改建時，為了有趣所以特別保留的」、「這分明是火葬場的器材！」、「有事故發生的話，可以直接原地火葬」、「根本就是人生的最後一次桑拿」、「會不會在裏面真的突然被燒掉」。

正當大家都感到發毛之際，有知情網友曝真相，「這其實是一種藥石岩盤浴，原理很簡單，下方的滾輪軌道，會將藥石緩緩推入桑拿房中，療效就跟其他岩盤浴沒什麼相同」、「這不是火葬場啦，雖然看起來很像，但這應該是類似於韓國的汗蒸幕」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】