日本首相岸田文雄入住「鬧鬼官邸」：感覺很新鮮

閒置9年來無人居住的日本首相官邸12月12日迎來新主人。日本首相岸田文雄12日搬進去了。這是繼前首相野田佳彥2012年12月卸任後，再度有首相入住。



圖為岸田文雄10月14日在首相官邸出席記者會時發言。（AP）

岸田12日接受日媒ABEMA NEWS訪問時稱：「很久沒有搬家了，感覺很新鮮；考量到最近各種政治動態及接下來要面臨的各項課題，在感覺新鮮的同時，也有不能鬆懈的想法」。

日本首相官方住所「首相公邸」曾發生凶殺案，並且傳出鬧鬼，9年來前首相安倍晉三和菅義偉都沒有入住。日本時事通訊社11月18日稱岸田文雄考慮遷入。

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日本首相將WFH

「首相公邸」位於東京千代田區，鄰近行政大樓「首相官邸」。岸田文雄和太太裕子目前居住於距離首相官邸約數分鐘車程的眾議員宿舍。報道稱，岸田最近前往公邸參觀。

報道提到，岸田對身邊的人說，從危機管理和保安角度來看，他覺得有必要入住公邸。不過岸田身邊的人擔憂，首相一旦入住公邸，就如同被困工作場所。

目前的日本首相公邸是2005年時由舊首相官邸改建而成，不過未獲歷代首相青睞。安倍從2012年第二次執政以來，都居住於車程約15分鐘的東京都內私人住宅；菅義偉出任首相約一年內，也都繼續居住於眾議員宿舍。

野田佳彥對後來日本首相不入住官邸表示滿，認為一旦發生危機，他們將趕不及回到「大本營」坐鎮。圖為時任日本首相野田佳彥2021年9月26日在聯合國大會發言。（Getty）

流血歷史與詭異傳聞

最後入住的首相是2012年卸任的野田佳彥，他多次對安倍和菅義偉不住首相公邸表達不滿，指出東京若發生震央在正下方的「首都直下型」地震，他們將會來不及趕到首相官邸坐鎮，出現危機管理的問題。

首相公邸過去還在當首相辦公行政中心使用時，1932年曾發生「五一五事件」，時任首相犬養毅遭闖入的年輕軍官刺殺身亡；1936年發生「二二六事件」，有年輕軍人闖入，企圖刺殺時任首相岡田啟介，岡田逃過一劫，但他的妹夫不幸身亡。公邸因此傳出鬧鬼，據說半夜會聽到沉重的腳步聲等。