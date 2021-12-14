有片｜「政見相左」便要「拳腳相向」？巴西市長相約政敵MMA直播

巴西一名市長決定通過一場「綜合格鬥比賽」來與一名議員解決兩人的「政治分歧」，最終更贏得這場比賽，整段過程還進行直播，引發網友熱議。



《每日郵報》稱現年39歲的巴西博爾巴市（Borba）市長佩索托（Simão Peixoto），近日與現年45歲的政敵、前議員席爾瓦（Erineu Alvas Da Silva）產生摩擦，席爾瓦大肆批評佩索托的水上公園開發案，今年9月更發布影片嗆聲，還提出要以「拳頭」對決。

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起初佩索托只拍攝影片回應挑戰，他表示「我不是街頭鬥士，我是博爾巴市市長，但如果他真的想打架，我們已經準備好了，我一直都是贏家」。隨後更分享自己準備格鬥的片段，展示一系列高踢腿和重拳等招式。

最終這場「政治決鬥」於12月12日成真，佩索托的團隊還現場直播了這場長達13分鐘的比賽，只見兩人一路從賽前就不斷爭吵，現場觀眾每人還需要支付100里拉（約港幣139.6元）的入場費。比賽起初席爾瓦佔據優勢，使出一系列低角度迴旋踢讓佩索托略顯招架不住。

但後來佩索托重振旗鼓將對手批退，後續更將席爾瓦逼進角落痛擊，最終佩索托以3回合全勝的成績取勝。

據報導，比賽結束時佩索托還表示自己接受對手挑戰，是為了鼓勵人們在這座城市從事體育運動。

Prefeito leva briga política para luta de MMA e apanha de ex-vereador



Políticos do AM subiram no ringue na madrugada deste domingo (12/12). O prefeito de Borba, Simão Peixoto, apanhou, mas foi apontado vencedor



Leia: https://t.co/o3aVNtPCuc pic.twitter.com/VsgCbn6pdm — Metrópoles (@Metropoles) December 13, 2021

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】