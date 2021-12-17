澳洲發現「有1306隻腳」新物種　身體多達330節　地下移動力驚人

學者近日在西澳洲發現一種新物種，同時也是目前唯一已知真正擁有超過「一千隻腳」的生物，可謂名副其實的「千足蟲」。



《衛報》報道，這個新物種是在西澳東部金礦區的地下60公尺處被發現，研究人員將新物種命名為Eumillipes persephone，這個名字是以希臘神話的冥后「波瑟芬妮」為靈感。牠有多達1306隻腳、是目前唯一一隻擁有一千隻腳的物種。

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生物學家布札托（Bruno Buzatto）進行地下環境衝擊評估時碰巧發現「Eumillipes persephone」，並表示「該物種有一個長長的線狀身體，由多達330節組成、腿短、頭部呈錐形，像其他生活在持續黑暗中的動物一樣，牠既失明又蒼白」，更讚嘆「牠是如此的獨特，當我意識到其長度，我就知道肯定與眾不同」。

研究合作者更指出「這個新物種的長度可能已經進化，以便於在地下移動。隨着長度越長，向前推進的力量就越大，而其300多節的身體也將使其在小裂縫中擁有更大的移動力量」。

團隊總共在15至60公尺深度的3個鑽孔中發現了8隻Eumillipes persephone，不過人們仍對這個新物種所知甚少。

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