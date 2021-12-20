男子投資比特幣與股票　35歲成富翁　抱怨：致富後人生變得無趣

國外一名將畢生積蓄投資比特幣而致富的35歲男性表示，變得有錢很無趣，且他自認不配擁有這筆財富。



這名男性致富前，擔任近10年的網路內容創作者，年收入約為25000英鎊（約合港25萬元）。他在2014年聽聞比特幣後，在1年半內投入所有積蓄，並在2017年兌現200萬英鎊（約合港幣2000萬元），接着他一邊靠積蓄生利息，一邊將錢投資股票跟債券。2019年他累積高達2600萬英鎊（約合港幣2億6千萬元）的資產後決定退休。

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但該男抱怨，致富後的人生讓他產生「心理層面」的變化，因為他現在就算沒工作也買得起奢侈品，「工作的興奮感蕩然無存、人生變得無趣」。

他解釋自己以前很愛工作，並享受工作為他帶來的喜悅。但現在錢很難買到這種開心的感覺，他也不想再為了獲得「更高的地位」而工作。他認為自己只是幸運押注成功，不配擁有現在的財富。

許多網友對該男「自憐自哀」不以為然，紛紛表示：「收回你的怨嘆，拿錢去幫忙須要援助的人。也許你會感覺好一點」、「錢太多可以分我一點，這樣我就可以難得過一次開心的聖誕節」、「他可以常去健身房、從事慈善工作、旅行、或投身宗教活動都會感覺很充實。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】