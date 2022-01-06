教宗籲勇於生兒育女　指「寧養寵物不要小孩」是自私行為

天主教教宗方濟各（Pope Francis）1月5日呼籲人們勇於生育兒女，他指有些人不想生孩子、以寵物取代小孩的做法是自私。



法國傳媒5日報道，教宗5日在梵蒂岡（Vatican）的保祿六世大廳（Paul VI Hall）講話時，對寵物在社會中「有時已取代孩子的位置」感到惋惜。

教宗說「我們現在看到一種自私的做法...... 我們看到有些人不想要小孩。」他稱「有時候他們只有1個（孩子），但他們有好幾隻貓和狗，取代小孩的位置。這可能讓人覺得搞笑，但現實就是如此。」

天主教教宗方濟各：圖為1月6日，方濟各在梵蒂岡聖彼得大教堂主持主顯節彌撒期間親吻一座嬰兒耶穌雕像。（AP）

這名天主教領袖表示：「不僅是拒絕為人父母，也貶低自我，奪走我們的人性」。

方濟各呼籲可能成為父母的人不要害怕生兒育女，又鼓勵因生理因素無法生育的夫妻考慮領養孩子，並表示：「由於我們喪失為人父母的豐富體驗，文明會衰老並失去人性，受苦的是國家。」 他還說：「養兒育女總有風險，但不生孩子、拒絕當父母的風險更大。」

教宗2014年已表示，人類以飼養寵物來代替生兒育女是一種文明倒退的現象，因為與複雜的親子關係相比，人類與寵物間的情感關係較為簡單。