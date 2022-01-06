教宗籲勇於生兒育女　指「寧養寵物不要小孩」是自私行為

天主教教宗方濟各（Pope Francis）1月5日呼籲人們勇於生育兒女，他指有些人不想生孩子、以寵物取代小孩的做法是自私。
法國傳媒5日報道，教宗5日在梵蒂岡（Vatican）的保祿六世大廳（Paul VI Hall）講話時，對寵物在社會中「有時已取代孩子的位置」感到惋惜。
教宗說「我們現在看到一種自私的做法...... 我們看到有些人不想要小孩。」他稱「有時候他們只有1個（孩子），但他們有好幾隻貓和狗，取代小孩的位置。這可能讓人覺得搞笑，但現實就是如此。」
這名天主教領袖表示：「不僅是拒絕為人父母，也貶低自我，奪走我們的人性」。
方濟各呼籲可能成為父母的人不要害怕生兒育女，又鼓勵因生理因素無法生育的夫妻考慮領養孩子，並表示：「由於我們喪失為人父母的豐富體驗，文明會衰老並失去人性，受苦的是國家。」 他還說：「養兒育女總有風險，但不生孩子、拒絕當父母的風險更大。」
教宗2014年已表示，人類以飼養寵物來代替生兒育女是一種文明倒退的現象，因為與複雜的親子關係相比，人類與寵物間的情感關係較為簡單。
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