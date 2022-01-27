麥當勞開玩笑叫馬斯克接受滑嘟嘟幣　山寨幣突湧現價格升2850倍

美國著名連鎖快餐店麥當勞（McDonald's）1月26日在Twitter發文，它向特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）開玩笑稱，假若特斯拉接受「滑嘟嘟幣」（Grimacecoin），麥當勞便會考慮接受顧客以狗狗幣付款。美媒指，麥當勞此言一出，網絡隨即湧現近10款山寨「滑嘟嘟幣」，部份價格暴漲。



美國加密貨幣新聞網站CoinDesk在26日報道，麥當勞從未推出所謂的「滑嘟嘟幣」，但它發出開玩笑的推文後不久，加密貨幣世界內隨即湧現近10款非官方的「滑嘟嘟幣」，當中更有一款滑嘟嘟幣的價格在數小時內一度激增至285,641%。

報道指，其中一款滑嘟嘟幣以0.0007美元的價格開始交易，一度暴升至2美元高峰，之後才回落。

一款名為「滑嘟嘟幣」的虛擬貨幣一度暴升至2美元，截至香港時間1月27日下午5時50分，它的價格為1.45美元。（PooCoin網站）

這宗瘋狂事件始於馬斯克與麥當勞公司在網絡上的對話，馬斯克1月25日發推文稱，倘若麥當勞接受以狗狗幣（Dogecoin）付款，他便會在電視節目內吃開心樂園餐。

麥當勞隨後轉載這篇推文並回覆道，如果特斯拉接受「滑嘟嘟幣」，他們會考慮馬斯克的建議。沒想到馬斯克與麥當勞之間的網絡玩笑，會造成網上出現多款山寨「滑嘟嘟幣」。