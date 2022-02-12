谷愛凌母親有多強：既是生物學家又跨界風投行業　曾就職雷曼兄弟

谷愛凌在北京冬奧會上大放異彩，在她奪冠之後，谷愛凌的媽媽被稱為「最強輔助」，女兒成為世界冠軍+學霸。這位全能少女是如何養成的？



綜合媒體2月12日報道，18歲的天才少女谷愛凌在2021年的冬奧會自由式滑雪女子大跳台決賽，獲得了94.5分的全場最高分，一舉拿下金牌。賽後，一直陪伴、教育谷愛凌長大的母親谷燕，也成為了傳媒爭相報道的對象。

此前報道顯示，谷燕畢業於北京大學化工系，後赴美留學，畢業後留在了華爾街。上學時，谷燕是北大短道速滑隊隊員兼滑雪教練，當時她在雪場教滑雪，2歲的女兒也耳濡目染，早早地接觸了滑雪運動。

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由於谷愛凌在滑雪方面天賦異稟，七歲那年，一名職業滑雪教練建議谷燕應該讓女兒加入專業滑雪隊。正是如此，8歲的谷愛凌成了當地專業滑雪隊唯一的女孩，開始在滑雪場上發光發彩，一顆滑雪界的超新星就此冉冉升起。

在谷愛凌於奧運奪金後，《中國科技訊息》雜誌在1998年第10期上刊登一篇名為《從華爾街到中國——谷燕和她的風險投資事業》的報道，也被傳媒找出。這篇報道則透露谷媽媽更多的個人訊息。

這篇報道講述了谷燕年輕時從華爾街回到中國創業的故事。報道稱，谷燕「曾是北京大學的高才生，著名生物學家、人工合成牛胰島素的專家之一——沈同教授的關門弟子；22歲赴美留學，獲奧本大學全額獎學金，生物學碩士；曾任美國洛克菲勒大學醫學院生物遺傳實驗室主管；後又就讀於美國史丹福大學，獲工商行政管理（MBA）碩士學位。」

北京奧運：谷愛凌憑最後一跳，後上反先，奪得中國第3金。（Getty）

不過隨後的谷燕並沒有選擇在生物學領域繼續發光發熱，而是選擇了風險投資這樣一個頗具挑戰性的事業。儘管如此，谷燕還是在新的事業上取得成功：「谷燕女士作為曾在雷曼兄弟投資公司工作的專業人士，處理過上億美元的交易，包括公司上市、合併和借貸。在銀行家投資公司美元債務衍生部，她成功地進行了一筆13億美元的交易。」《華爾街日報》還對此作了特別報道。

90年代，她擔任北京東方偉博國際信息技術有限公司的董事長，這家公司獲輿論形容是「中國首家引進美國風險投資機制的信息技術企業」。

當時的報道還特別談到了谷燕的成功之道：「她在上中學時就有一個信念：『由於自己的存在使世界變得好一點。』到美國後， 她更加想用自己所學到的知識，使中國變得好一點。』」

顯然，谷燕絕不是一個普通人，只是當時沒人能知道，她還將培養一個如此傑出的女兒。可以說，這位在異國他鄉撫養女兒長大的中國女性事業成功、個性獨立，她給谷愛凌的影響無疑是巨大的。

18歲的谷愛凌在北京冬奧奪得金牌，也成為廣告商寵兒。（Getty）

除了媽媽以外，谷愛凌還常提到的一個人是外婆。

不過因為父母離異後谷愛凌跟隨母親姓谷，谷愛凌自己會管她叫「奶奶」（祖母）。

據交通運輸部官方公眾號介紹，谷愛凌外婆馮國珍，是交通運輸部退休幹部，原交通部體改司高級工程師。

這位外婆年輕時也是運動健將，是上海交通大學的女籃名將。

外公谷振光上學時也是名校足球隊主力，同時擅長游泳、滑冰和滑雪。

這樣看來，谷愛凌成長的家庭除了是「學霸世家」，同時也是一個「運動世家」。