嫌榴槤太臭不敢吃？　泰國推出新品種顛覆傳統觀念

榴槤可能是令人又愛又恨的水果，其獨特的氣味嚇怕不少人，但亦有很多榴槤愛好者則認為「唔臭唔好食」。不過最近泰國有果農最近種出一款不臭的品種，或可吸引更多人喜歡這款「水果之王」。



泰國國民報（The Nation Thailand）7月16日報道，泰國旅遊局上週在巴衝考艾（Pak Chong-Khao Yai）舉行當地產品地理標誌嘉年華上，公開一款名為巴衝考艾榴槤。據果農指出，這款榴槤由備受大家歡迎的品種金枕頭（Mon Thong）培植而成，它擁有香甜而柔軟的口感，最重要的是它沒有強烈的氣味。

巴衝考艾榴槤去年獲泰國知識產權部門列為地標產品，當局在嘉年華上向區內39個榴槤農場頒發地標證書，並邀請大家到榴槤的元宇宙了解「果王」是如何誕生。

而在嘉年華上，民眾只需付出399泰銖（約85港元），就在可以49分鐘內任食當地種植的水果，包括蘋果、牛油果、龍眼、香蕉等，但榴槤肯定成為不少饕客的頭號目標。

請按圖看鑒別美味榴槤詳細重點：

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泰國在2021年出口總值約50億美元的榴槤，鄰國中國近年對榴槤的需求急速上升，2020年的進口量比2017年增加四倍至23億美元，更取代車厘子成為最受歡迎的進口水果。