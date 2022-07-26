Sergey Brin妻傳通姦Elon Musk　馬斯克po新合照闢謠更自爆勁Dry

美媒報道美國富豪馬斯克（Elon Musk）與Google共同創辦人布林（Sergey Brin）之妻夏納漢（Nicole Shanahan）曾發生婚外情以及馬斯克曾跪求好友原諒後，馬斯克大動作闢謠。他發布與布林最新合照，展示兩人還是好兄弟的狀態。



Sergey Brin妻傳出軌Elon Musk：圖為Tesla創辦人馬斯克公開自己與Google創辦人布林（Sergey Brin）在過去週末的開心合照，否認自己偷人妻以及兩人友情破裂的傳聞。（Elon Musk Twitter賬戶）

馬斯克發文稱，《華爾街日報》的報道完全是胡說八道。他稱24日、即報道爆出的那晚他才與布林及朋友一起參加派對。他又說與夏納漢3年來只見過兩次面，每次都有其他人在場。他稱與她沒有任個情事。

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!



I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022

他稱已跟布林夫婦溝通過，兩人說有關消息不是他們放出的。他們也沒有和《華爾街日報》記者談過。

馬斯克24日深夜對《紐約郵報》發出一張照片，讓該報獨家報道他與布林在某個戶外地點開心地與兩女吃喝玩樂。報道引述他說：「2小時前才拍。」

獲得馬斯克提供合照的《紐約郵報》發推文時稱，馬斯克笑說自己很久沒「開車」（發生性行為）了。

Elon Musk laughs off affair rumors, insists he hasn't 'had sex in ages' https://t.co/8EqtjGJApG pic.twitter.com/7Hj3y8WtRj — New York Post (@nypost) July 25, 2022

Sergey Brin妻傳出軌Elon Musk：馬斯克在回覆另一個Twitter賬號的玩笑話時，笑稱很久沒「開車」了。

馬斯克在電郵中告訴紐約郵報：「妮可和謝爾蓋（布林的名字）離婚跟我完全無關。我肯定妮可和謝爾蓋會證實這一點。我跟謝爾蓋和妮可談過這事，他們說消息不是他們放出的，所以這想必是一種傳『以訛傳訛遊戲』，經過兩、三層傳話。」

他又說，自己不可能做出對任何人下跪，「我只有求婚才會單膝下跪，但我沒和布林求婚。」

夏納漢能「俘虜」Google共同創辦人Sergey Brin，媒體指她當然也不是普通女子：（按圖了解）

馬斯克還在推文說，《華爾街日報》發布這篇報道的目的是要拉低特斯拉（Tesla）的股價。他說：「人格謀殺攻擊今年達到新高度，不過這些文章都無關宏旨。我每天瘋狂工作，沒那麼多時間搞東搞西，被指控不軌的關鍵人物，沒有一個被訪問過！」

率先報道這宗情節勁爆「醜聞」的《華爾街日報》則稱他們對消息來源的可信度相當有信心。內文稱夏納漢在與布林離婚前一個月，曾與馬斯克短暫搭上。