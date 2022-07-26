捷克警方沒收罪犯一輛法拉利Ferrari 458 Italia　改裝成超級警車

捷克警方近日從犯罪分子手中沒收一輛吸睛的法拉利跑車，隨後更將它變成一輛能夠以每小時高達200英里（約321公里）的速度追趕犯人的「巡邏車」。



衛報報道，這輛跑車是2011年出產的「法拉利458 Italia」（Ferrari 458 Italia），它原本是經典的鮮紅色，但捷克警方將其塗上黃色和藍色的反光條紋，並在頂部安裝了一塊警車燈。

警方在聲明中指出「這輛警車將用於追捕被盜汽車和打擊非法賽車」。

點擊放大瀏覽這台法拉利警車▼▼▼

+ 9

雖然這款車型在市面上可以賣到至少15萬英鎊的價錢，但捷克警方強調這款「超級警車」不是奢侈品，他們以大約10,300英鎊的價格對其進行改裝，該車輛將由一個特殊部門使用，並且只能由訓練有素的警察駕駛。

捷克警察交通部門負責人茲利（Jiří Zlý）表示這輛警車將在全國範圍內用於對付路上一些「最具攻擊性的罪犯」。值得注意的是，捷克警察方並非第一個將跑車作為警方，先前意大利便曾與藍寶堅尼（Lamborghini）合作，利用他們的跑車將緊急血液供應運送到事故現場，杜拜甚至有專門管理整支超跑警車隊的部門。

捷克警方表示，法拉利並不是他們查獲的最有價值或最稀有的車輛。去年共計沒收900輛汽車，其中絕大多數都被轉售，所得收益用於彌補違法者造成的損失。

Dříve sloužilo zločincům, teď bude pomáhat a chránit. Ode dneška můžete na silnicích spatřit policejní Ferrari. Jde o majetek pocházející z trestné činnosti a policisté jej budou využívat ke speciálním účelům. Více v TZ 👉 https://t.co/wTt0FkJrKR pic.twitter.com/KEzMgqqOlq — Policie ČR (@PolicieCZ) July 25, 2022

延伸閱讀：

掃錯墓！準備安葬母親 才發現17年來掃的不是父親的墓

熱浪肆虐歐洲 阿爾卑斯山冰川消融速度創紀錄

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】