Sergey Brin妻被傳搭上Elon Musk　女主首度「親上火線」回應

美媒揭美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）與Google共同創辦人布林（Sergey Brin）之妻夏納漢（Nicole Shanahan）曾有過短暫的婚外情，更指馬斯克曾單膝下跪，求好友原諒。繼馬斯克大動作否認傳聞後。「緋聞女主角」夏納漢也終於打破沉默。



夏納漢27日通過律師反擊稱，報道是「徹頭徹尾的謊言」。她的律師弗里德曼（Bryan Freedman）向《每日郵報》發電郵聲明稱，「毫無疑問，任何有關夏納漢與馬斯克有染的傳言不僅是徹頭徹尾的謊言，而且是毀謗。」

惟《紐約郵報》稱《華爾街日報》在回應報道時反駁說，稱對新聞來源有信心，並將堅持報道的真確性。「我們對我們的新聞來源有信心，並堅持我們的報道。」

緋聞中的另一名男主角布林，迄今未發表任何評論。

圖為2018年11月4日布林在加州美國國家航空航天局埃姆斯研究中心出席一個頒奬禮。（Getty）

WSJ派花生：馬斯克派綠帽

《華爾街日報》24日爆料馬斯克2021年12月與布林夫人夏納漢在巴塞爾藝術展（Art Basel）擦出火花並發生短暫的婚外情，兩人進一步發生關係。這加速布林與夏納漢婚姻破裂。報道稱馬斯克與布林兩位科技巨頭自此再也不理睬對方。

報道稱馬斯克為求布林原諒，甚至曾當眾單膝下跪，但布林不為所動，更賣出他所持有的、馬斯克旗下事業的所有股票。

馬斯克大動作闢謠，在Twitter推文發相，稱他在傳聞爆出前的23至24日週末都與布林待在一起。照片中兩人在派對中看來玩得相當開心，跟「反目成仇」4個字完全沾不上邊。

Sergey Brin妻傳出軌Elon Musk：圖為Tesla創辦人馬斯克公開自己與Google創辦人布林（Sergey Brin）在過去週末的開心合照，否認自己偷人妻以及兩人友情破裂的傳聞。（Elon Musk Twitter賬戶）

離婚原因 撲朔迷離

馬斯克發文稱，《華爾街日報》的報道完全是胡說八道。他稱24日、即報道爆出的那晚他才與布林及朋友一起參加派對。他又說與夏納漢3年來只見過兩次面，每次都有其他人在場。他稱與她沒有任何情事。

美國八卦雜誌《人物》取得法庭文件稱，布林在1月初訴請離婚，而《商業內幕》則稱，他是以「不能彌補的差異」為由要求終止兩人婚姻關係。報道稱兩人共同持有一些資產，但如何分割「有待決定」。

布林也稱不尋求夏納漢對他支付贍養費，他也要求夏納漢不要向他索款。

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!



I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022

馬斯克發相證友情未變

馬斯克稱已跟布林夫婦溝通過，兩人說有關消息不是他們放出的。他們也沒有和《華爾街日報》記者談過。

馬斯克24日深夜對《紐約郵報》發出一張照片，讓該報獨家報道他與布林在某個戶外地點開心地與兩名女子吃喝玩樂。報道引述他說：「2小時前才拍。」

獲得馬斯克提供合照的《紐約郵報》發推文時稱，馬斯克笑說自己很久沒「開車」（發生性行為）了。

Elon Musk laughs off affair rumors, insists he hasn't 'had sex in ages' https://t.co/8EqtjGJApG pic.twitter.com/7Hj3y8WtRj — New York Post (@nypost) July 25, 2022

Sergey Brin妻傳出軌Elon Musk：馬斯克在回覆另一個Twitter賬號的玩笑話時，笑稱很久沒「開車」了。

馬斯克在電郵中告訴紐約郵報：「妮可和謝爾蓋（布林的名字）離婚跟我完全無關。我肯定妮可和謝爾蓋會證實這一點。我跟謝爾蓋和妮可談過這事，他們說消息不是他們放出的，所以這想必是一種傳『以訛傳訛遊戲』，經過兩、三層傳話。」

他又說，自己不可能做出對任何人下跪，「我只有求婚才會單膝下跪，但我沒和布林求婚。」

夏納漢能「俘虜」Google共同創辦人Sergey Brin，媒體指她當然也不是普通女子：（按圖了解）

馬斯克還在推文說，《華爾街日報》發布這篇報道的目的是要拉低特斯拉（Tesla）的股價。他說：「人格謀殺攻擊今年達到新高度，不過這些文章都無關宏旨。我每天瘋狂工作，沒那麼多時間搞東搞西，被指控不軌的關鍵人物，沒有一個被訪問過！」