泰國僧侶為何要健身？網民熱烈討論　住持po照片「解畫」

清萊府一座寺廟因應僧侶有體重超標的問題，邀健身教練指導他們使用健身器材。不過此舉惹來不少負評，有網友稱不適合僧侶做健身，並指出僧侶應時刻保持冷靜和沈着。亦有人說僧侶的職責不包括做運動。但有網民稱，為了身體健康做運動並無不妥。



泰國《民族報》報道名為派汕普拉查通（Phra Paisalprachathon）的住持9月1日在一個名為佛教新聞（Buddist News）的Facebook專頁上載幾張僧侶使用健身器材的照片。他稱：「我知道到僧侶有過胖以及患上非傳染性疾病的問題，所以我邀請專業人士來協助我的寺廟中的僧侶變得更健康，讓他們好好照顧自己。」

派汕普拉查通3日稱，這些照片是在清萊府（Chiang Rai）清萊觀音寺（Wat Huay Pla Kang）拍攝的，所有器材都是由信眾捐獻而來。

泰國僧侶傳統上一天只吃一餐，他們會在早上托缽化緣，沿路會獲得信徒供奉食物。這些食物由寺廟裏的工作人員加熱，供僧侶進食。他們並不揀飲擇食，化緣時得到什麼便吃什麼，中午之後只喝水。

他們的飲食長久以來都是如此，不過現時他們當中很多人會飲用含糖飲品、運動量不夠以及久坐，導致部份人有過胖的情況。

泰國政府3年前做過調查，發現全泰國35萬名僧侶中，近半有過胖問題。這樣他們容易患上慢性疾病例如高血壓及糖尿病，政府因此和學術機構合作，推出僧人健康營養項目，希望協助他們活得更健康。