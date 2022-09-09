英女王逝世｜胸針戒指與王冠　伊利沙伯女王二世的傳世珍寶

英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）9月8日離逝，她留給後世的除了傳奇，還有她的珠寶。伊利沙伯二世一生珍藏了多件珠寶，有些是別人餽贈，有些是家傳的寶物。今天在這裏介紹3件成為她精神支柱的至寶。



火焰百合胸針

1947年，伊利沙伯二世在訪問非洲時佩戴了一枚火焰百合胸針，這是津巴布韋兒童團體送給她的21歲生日禮物，其上有301顆閃閃發光的小鑽石，奢華但不顯張揚，非常符合女王內斂而華貴的身份。

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圖為2017年6月，伊利沙伯女王二世出席Ascot 2017時配戴的胸針就是這顆火焰百合胸針。（AP）

圖為伊利沙伯二世的火焰百合胸針。（Royal Collection Trust ）

同時火焰百合是津巴布韋的國花，花語為榮光、驚嘆，也暗合英國女王尊崇的地位。

1952年，英王喬治六世與世長辭，伊利沙伯二世聽聞噩耗，坐上從非洲返回英國的飛機，代表着榮光的火焰百合胸針掛在她的胸前，見證了新王的登基。

雖然在此後的幾十年裡，火焰百合胸針漸漸淡出人們對視線，但它依然是女王傾心的首飾之一。

訂婚戒指

伊利沙伯二世和菲臘親王是表親，兩人在經歷18個月戀情後，在1947年11月步入婚姻殿堂。那時的英國剛從二戰砲火中走出來，伊利沙伯二世的婚姻，為百廢待興的國家帶來快樂和動力。

伊利沙伯二世的訂婚戒指是一枚三卡的鑽石，由菲臘母親的王冠上拆下，戒指的模樣由菲臘親自設計。

雖然王室財大氣粗，三卡鑽石並不罕見，但伊利沙伯二世出席活動時一直戴在手上，既是對丈夫對尊重，也是對愛情的珍視。鑽戒陪伴她走過了70多年，見證了一對夫妻堅貞不變的愛情，也見證了英國人在廢墟之上重建家園的歲月。

圖為1947年7月10日，年輕的伊利沙伯二世和菲臘親王，伊利沙伯二世手戴着的就是訂婚戒指。（AP）

圖為1965年5月，伊利沙伯二世戴着的弗拉基米爾王冠。（AP）

弗拉基米爾王冠

伊利沙伯二世曾戴過多個王冠，但弗拉基米爾王冠會是她最喜愛的一頂。

這王冠原本是俄國沙皇亞歷山大二世的兒子結婚時的禮物，經輾轉下來到英國王室，並成為伊利沙伯二世的王冠之一。1953年之後，伊利沙伯二世經常戴這頂王冠出席活動。

雖然它不是鑲嵌最多珠寶的王冠，但這王冠有一個其他王冠不具備的優勢——可組裝。

這頂王冠的主結構由鑽石鋪砌，中間平均分佈15顆懸掛式水滴形珍珠。後來瑪麗王后將水滴形珍珠設計為可拆卸形式，於是冠冕慢慢衍生出三種形態。

第一種形態是王冠原本的樣子，第二種是將珍珠替換成祖母綠，通過顏色和形態的差異，讓這王冠多了生機和驚艷。第三種則是把珍珠也拆掉，彰顯王冠自然而原始的設計風格。

伊利沙伯二世在9月8日逝世，她的珍寶將繼續傳世，成為英國王室收藏及英國人的一部分。