財務自由｜一家6口環遊世界8年　小孩住到邊學到邊　這招增加收入

你是否也曾對一成不變的生活感到疲乏不堪？好像上班的目的僅是為了餬口飯吃、每天都要為錢煩惱、不認可自己現在生活？



根據外媒報道，有一戶英國家庭，曾經也深受枯燥乏味的生活苦惱，但在他們決定賣掉房子，踏上環遊世界的旅行後，一切都改變了！一家人不僅重新找到生活的意義，還因此省下了一大筆錢。

來自英國的6人家庭，踏上環遊世界之旅已有8年時間：（按圖了解）

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來自埃塞克斯（Essex）的丹尼爾，2014年賣掉大部分家產，帶着老婆克萊爾與四個孩子過上環遊世界的「游牧人生」，如今，他們已經遊歷過泰國、加拿大、澳洲等分佈於不同洲的國家。這一家六口宣稱，相較於原本定居的生活，他們省下了10萬英鎊（約港幣92萬元）。

根據英國《每日鏡報》的報道，46歲的丹尼爾為了工作，1999年就帶着妻小從埃塞克斯搬到新加坡，但15年過去，他已厭煩辦公室的工作，而他的老婆也同樣苦惱於每日在家照顧四個孩子，於是兩人做出改變！決心要在有體力和精力的時候，帶着孩子完成環遊世界的夢想。

他們幾乎為此賭上一切，放棄穩定工作、賣掉大部分的不動產和動產、讓小孩在家自學等等。在旅行途中他們會找租金較便宜的「共享房屋」居住，8年下來一家人總共住了80多間的房子；另外對於孩子的教育，克萊爾表示，他們會針對旅行的國家為孩子上歷史課，而孩子們也因為身處當地，學習效率更高，且社交能力、適應力也提升許多。

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至於旅行、生活費從哪裏來？除了丹尼爾的新工作外，他們到泰國旅行時有買了一間房子，並利用「房屋交換」的出租模式，開始收租金，只要繳120英鎊（約港幣1,100元）的租屋網會員費，就可以刊登此租屋訊息，並有專人協助租屋，讓他們可以一邊旅行一邊收房租，而克萊爾也表示此租金收入可以抵消他們的任何花費。

兩年前他們希望孩子可以學習法文，一家人就移動到了法國生活，沒想到因為疫情爆發，延長了居住時間，如今邊境已經重新開放，他們也準備再次啟程，繼續過上環遊世界的人生!

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