日本自由行｜草間彌生南瓜再現遊客眼前　外貌依舊「內在」變更強

著名藝術家草間彌生設於日本瀨戶內海直島的巨型藝術品、已成當地著名地標的「南瓜」2021年8月9日在被吹落海，更碎成3份。如今它已被修復，10月4日起繼續在直島展出。它的外貌與之前無分別，卻變得更能應對惡劣天氣。



被稱為現代藝術勝地而廣為人識的瀨戶內海直島（行政區隸屬香川縣直島町），一直長期展示草間彌生創作的藝術品「南瓜」。

「南瓜」底色是黃色，上有黑色圓點；高度約2米、寬度約2.5米，材質為纖維強化塑膠。它自1994年起設置在延伸出海面的碼頭上公開展覽，是不少旅客遊覽當地必到的「打卡」熱點。

負責管理「南瓜」的日本倍樂生公司表示，工作人員修復它時加厚其纖維、增強塑料的材質，令它更耐久。他們也已安裝可在短時間內將它撤走的工具。

他們10月4日為修復後的「南瓜」舉行揭幕儀式，直島町長小林真一，以及當地的小學和初中學生出席。

「南瓜」的主色是黃色，它高2米、寬2.5米。它自1994年起在直島海邊展出，成為地標。2021年8月9日，颱風「盧碧」在日本九州登陸，附近的香川縣直島也受到颱風影響。直島狂風暴雨、海邊有大浪，「南瓜」遭吹落海。