英國地方議會被要求避用一堆字詞　爸媽都成「禁語」建議改說這個

339個英格蘭與22個威爾士地方議會10月6日收到18頁的「包容性語言指南」（Inclusive Language Guide），要求議會用字注意平等、公平性和包容性原則，如避免使用「爸爸」和「媽媽」，應改稱為「親生父母」（birthing parent）。



除了「爸爸」及「媽媽」等涉及性別的字詞，其他被建議避免使用的還有「外籍人士」（expat）、「第二代」（second generation）、「生活方式選擇」（lifestyle choice）、「經濟移民」（economic migrant）、「貧困社區」（deprived neighbourhoods）及無家者（homeless）等。

文中鼓勵工作人員使用的字詞包括「同性關係」（same-sex relationship）、「家庭」（family）、「伴侶」（partners）、「非英國籍人士」（non-UK nationals）以及「處於劣勢或貧困的人」（people experiencing disadvantage or poverty）。

文件也呼籲議會工作人員，在公眾活動的開場白說「歡迎所有人」，而不是說「各位先生、女士」（ladies and gentlemen），以免自我性別認同不屬於兩個性別的人會感覺冒犯。

圖為2021年12月13日，人們響應政府呼籲，前往接種新冠疫苗加強劑。這張照片是在倫敦聖托馬斯醫院門外拍下，背景是大笨鐘以及英國國會大樓。（AP）

這份18頁的文件包含12個供議會遵循的原則。進行有關報道的《電訊報》6日稱，據該報理解，它們不是有約束性的。

發出文件的地方政府協會（Local Government Association，LGA）稱「議會應致力於確保每個人都能得到有尊嚴而且被尊重的服務，本指南旨在協助議會確保每個人在尋求公共服務時，能夠獲得支持和尊重。」

LGA是由各地方政府組成的組織，負責研究發展策略，以確保改善地方政府服務品質與績效，還有加強地方與中央的溝通與協調，盡量減少中央政府對地方政府的干預等。LGA行政總裁是勞埃德（Mark Lloyd CBE）。

《太陽報》一名地方政府人士就指南表示，「這種胡說八道根本是非言語所能形容，令人難以置信」。